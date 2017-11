Nu e de glumă! Ce pățesc cei care interzic alăptatul în public

Despre alăptatul în public s-a dezbătut destul de intens în ultima vreme. Din păcate, cele mai multe discuții s-au purtat mai mult pe Facebook, un mediu în care opiniile exprimate sunt, de obicei, polarizate. De cele mai multe ori, cei care vorbesc deschis pe internet despre acest subiect fie fac din alăptatul în public un act de bravadă, fie îl consideră un gest scârbos sau indecent. Tocmai această inflamare din mediul online a dus la o intensificare a reacțiilor destul de dure în spațiile publice reale, unde nu au fost puține mamele care s-au confruntat cu reacții negative în momentul în care au vrut să își hrănească bebelușii la sân. Sunt destule mame care s-au confruntat cu replici precum „mergi și alăptează la toaletă” (de parcă lumea ar mânca la toaletă în mod normal) sau cu critici greu de suportat pentru oricine. Pentru a stopa comportamentele nepotrivite cu care se confruntă femeile care alăptează, deputatul PNL Ovidiu Raețchi a depus un proiect de lege prin care administratorii spațiilor publice nu mai au dreptul de a interzice sub orice formă alăptatul. Actul normativ prevede sancţionarea cu amendă a interzicerii în orice mod a alăptării în spaţii publice, iar cuantumul acesteia va fi între 100 şi 2.000 de lei. Iniţiatorul precizează că interzicerea alăptatului, refuzul furnizării unor servicii către mamele care își hrănesc copiii la sân sau orice asemenea comportamente aduc atingere dreptului la hrană şi se consideră discriminare.

CE AMENZI RISCĂ CEI CARE NU LE PERMIT MAMELOR SĂ ALĂPTEZE

Deputatul spune că o astfel de lege există în Marea Britanie de mai bine de șapte ani, dar şi în alte state precum Franţa, Spania sau Islanda. Potrivit acestuia, obiectivul principal este acela de a împiedica un comportament discriminatoriu. „Durata zilnică de alăptare a unui sugar, precum și periodicitatea acesteia exclud posibilitatea hrănitului exclusiv acasă, care ar izola social și profesional mama. De asemenea, alternativa oferită mamelor care sunt nevoite să își alăpteze copiii („mergeți la toaletă”) este, în mod evident, total inadecvată. Am văzut mai multe comentarii care vorbesc despre „decență” în cazul alăptatului în public. Totuși, indiferent care ar fi poziția noastră estetică sau etică pe această temă, nimic nu poate prevala asupra dreptului copilului la hrană și sănătate”, mai spune deputatul Raețchi. Potrivit textului normativ, constituie contravenţie şi se sancţionează faptele săvârşite în oricare din următoarele forme: evacuarea dintr-un spaţiu public a unei mame care are dreptul de a se afla în acel spaţiu şi care alăptează un copil de până la 24 de luni, interzicerea în orice mod a alăptării în spaţii publice a unui copil de până la 24 de luni şi refuzul furnizării de servicii unei persoane pentru că alăptează un copil de până la 24 de luni, în condiţiile în care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv. Astfel, faptele săvârşite se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 de lei la 500 de lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice sau entităţile înregistrate la Registrul Comerţului, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000 de lei la 2.000 de lei. Proiectul de lege este susţinut de mai mulţi parlamentari PNL şi USR. Propunerea legislativă privind alăptarea în spaţii publice a fost înregistrată pentru dezbatere la Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.