Nu este o criză a citostaticelor!

După zile la rând de „ţipete” de durere ale bolnavilor de cancer, în lipsa morfinei (opioid cu efect rapid), dar şi a unor medicamente oncologice, şi după zile de tăcere deplină a Ministerului Sănătăţii (MS), demnitarul Ladislau Ritli iese la rampă. „Am identificat şi vom identifica în continuare disfuncţionalităţile care pot să apară în derularea Programului Naţional de Oncologie. Nu este o criză a medicamentelor citostatice, aşa cum se vehiculează. Sunt trei categorii de medicamente care pot genera disfuncţionalităţi şi pentru care am stabilit un plan de măsuri”, a declarat, ieri, ministrul Sănătăţii, Ladislau Ritli. Demnitarul a explicat că medicamentele care fac parte din protocoalele terapeutice, în special cele oncologice, dar care au un preţfoarte mic şi nu prezintă interes comercial din partea furnizorilor, motiv pentru care nu sunt aduse pe piaţa românească, vor fi procurate prin compania de stat Unifarm, asftel încât să nu mai existe disfuncţionalităţi în tratamentul bolnavilor. Reprezentanţii MS susţin că medicamentele care dau preţul de referinţă, dar care nu se găsesc pe piaţă în cantitate suficientă pentru a acoperi cererea, creând nemulţumiri în rândul pacienţilor, vor fi eliminate din listele de compensate şi gratuite, astfel încât alte medicamente care există pe piaţă să dea preţul de referinţă, iar pacienţii să beneficieze gratuit de medicamentaţia necesară. Oficialii MS mai spun că, pentru medicamentele unice, cele cu un singur producător, care se încadrează în categoria medicamentelor esenţiale, pentru care nu există alternativă terapeutică, există un plan prin care se vor încheia contracte cost-volum cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin care să se asigure cantitatea necesară şi continuitatea tratamentului. MS va achiziţiona o cantitate de medicamente care să constituie un stoc ce poate fi utilizat în cazuri de disfucţionalitate a programului de oncologie. Anual, aproximativ 80-90.000 de bolnavi sunt în tratament cu medicamente citostatice. Suma alocată în 2012 pentru derularea Programului Naţional de Oncologie este de 836.631 mii lei. La nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, potrivit managerului dr. Dan Căpăţână, licitaţiile pentru medicamentele oncologice au fost finalizate. „Noi nu am avut hiatusuri. Am avut morfină, nu au fost probleme aşa cum au fost în ţară”, a declarat managerul.