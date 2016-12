Nu exageraţi cu vitaminele!

Chiar dacă sunt excelente pentru buna funcţionare a organismului, specialiştii recomandă să luăm vitaminele din alimente şi să evităm, pe cât posibil, pastilele. Un exces de vitamine, scrie msn, poate deveni periculos. Se ştie că vitamina A ajută vederea şi întăreşte sistemul imunitar, aproape la fel de mult precum vitamina C. Multe persoane primesc o cantitate suficientă din mâncare, aşa că suplimentele ar putea duce la o supradoză, care ar putea afecta ficatul. Este bine de ştiut că vitamina A o luăm din ficat de pui, vită şi porc, cartofi dulci, spanac, morcovi, napi, varză. Cât priveşte vitamina B, ea creşte nivelul energiei, te ajută să ai o stare bună de spirit şi îţi întăreşte sistemul imunitar. Dacă faci exces de B9, îţi creşte riscul de cancer de prostată. Alimentele bogate în vitamina B sunt: carne de pui, ouă, curcan, ton, somon, vită, linte, mazăre, spanac şi fasole neagră. Cunoscută şi sub numele de acid ascorbic, vitamina C ajută pielea să rămână tânără, la fel ca şi ligamentele şi tendoanele din întregul corp. Alimentele bogate în vitamina C sunt: broccoli, varza de Bruxelles, portocale, grepfrut, roşii, ardei iute, napi şi căpşuni.