„Nu există muzică proastă, ci doar prost cântată!”

Sezonul concertistic de iarnă din clubul constănţean Phoenix nu putea să nu aibă în program, aşa cum se întâmplă de câţiva ani, un eveniment live purtând marca trupei Cargo. În urmă cu o săptămână, celebra trupă timişoreană a concertat în oraş pentru un public minunat, format atât din adolescenţi, cât şi din rockeri aflaţi la cea de-a doua tinereţe, care şi-au încărcat bateriile şi, timp de aproape trei ore, au uitat de grijile şi problemele cotidiene, într-un show electrizant, pe ritmurile Cargo. La finalul recitalului, prelungit cu aproape o jumătate de oră de bis-urile cerute de audienţă, vocalul trupei, Adrian Igrişan, a acordat un interviu în exclusivitate cotidianului Telegraf.

Reporter (Rep.): Pentru că mai este foarte puţin timp şi schimbăm calendarul, ce aduce noul an pentru Cargo?

Adrian Igrişan (A.I.): În primul rând, anul nou ne aduce sănătate! Pentru că am ţinut să nu se ştie acest lucru, m-am operat, mi-am îndreptat piciorul. În acest timp am slăbit aproape 50 de kilograme. Deci, anul acesta, m-am pus puţin la punct cu sănătatea. Dar ne-am băgat “puţintel” şi în studio, astfel că, anul care vine, probabil, o să ne aducă şi un disc nou. Cred că e momentul: ştiu că oamenii care aşteaptă de la noi un album nu mai au răbdare.

Rep.: Cum se prefigurează noul album?

A. I.: Va fi puţin mai „dur”, ceva mai “rock” decât cele de până acum, pentru că aşa este şi starea noastră de acum. Noi nu am realizat discuri „pentru că aşa trebuie”, ci după cum am simţit şi astfel se întâmplă şi acum. Se pare că simţim totul un pic mai... dur, pentru aşa sunt şi vremurile pentru majoritatea românilor, din păcate.

Rep.: Ce ar trebui să mai ştie fanii Cargo despre trupa preferată?

A. I.: În primul rând, să ştie că ne gândim la materialul nou, la concerte, la promovare. Practic, noi aşa trăim. Şi să nu dea crezare zvonurilor - pentru că am auzit tot felul de zvonuri sumbre. Ooricum, îi mulţumim lui Dumnezeu că suntem vii şi că se comentează despre noi, că altfel ar fi mai rău. Să fie liniştiţi, pentru că anul viitor o să apară un material nou-nouţ şi, zic eu, de calitate, cu consistenţă şi asta este important!

Rep.: Aduce ceva nou rock-ul de după anii ’90?

A. I.: Depinde în ce zonă te uiţi, sunt idei noi. Totuşi, sunt doar... şapte note, nu poţi să faci ceva cu totul diferit, pentru că s-a cântat atât de mult! Dar întotdeauna se aduce ceva nou: ca mesaj, stare sau mod de exprimare. Nu există muzică proastă, ci doar prost cântată! Eu nu sunt împotriva trupelor noi, chiar îmi plac şi e bine că există, pentru că ne mai scot din starea de zi cu zi.

Rep.: Ce părere aveţi de faptul că, la Constanţa, reuşiţi să vă menţineţi un public fidel, iar Cargo este una dintre cele mai îndrăgite trupe la malul mării?

A. I.: Mulţumim lui Dumnezeu că ni se întâmplă aşa în general, peste tot în ţară. Despre publicul din Constanţa... rămân fără cuvinte. În principiu este publicul cel mai exigent. De Constanţa mă leagă multe amintiri frumoase, aici a fost primul meu concert propus pe care l-am susţinut ca vocal al trupei Cargo, pe care nu o să-l uit niciodată.. În acelaşi timp, aici am o stare specială, după fiecare concert susţinut aici mă simt plin de energie, ceea ce rar mi se întâmplă după un spectacol de câteva ore pe scenă. Am văzut oameni fericiţi la Constanţa, le sclipeau ochii, ceea ce nu se întâmplă mereu la începutul concertului, iar pentru mine asta este de ajuns: să ştiu că am făcut câţiva oameni fericiţi, să mai uite din grijile şi problemele cotidiene, să ştiu că a doua zi merg la lucru cu bateriile încărcate.