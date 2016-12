Nu există nicio dovadă a ofițerului acoperit!

FUMIGENA RĂSUFLATĂ Subiectul ”James Bond de România” este un mare bluf, un os de ros ”marca Băsescu” pentru doritori. El a fost lansat de șeful statului dintr-o dorință arzătoare de a face puțină vâlvă pe eșichierul politic și de a crea niscaiva rumoare într-un popor care și așa e uneori prea curios și prea gureș. Subiectul a fost răsucit și întors pe toate fețele și a început deja să frizeze nu doar bunul simț, ci chiar rațiunea și limitele fizicii. În fața unei petarde plictisitoare, fără strălucire, greu mai reacționezi cu aplomb. Practic avem un paradox: suntem țara atâtor servicii secrete, dar niciunul nu l-a informat pe Traian Băsescu când fratele său se juca cu sutele de milioane de euro, sau când un avion s-a prăbușit în munți și oamenii mureau cu zile. Dar suntem ”amenințați” cu un așa-zis ofițer acoperit care vrea să-i ia locul lui Băsescu la Cotroceni.

LEGEA E FĂCUTĂ SĂ FIE ÎNCĂLCATĂ... DE UNII Trecem peste aceste ”mici detalii” și vă spunem că miercuri noapte am aflat că ”acoperitul” nu va mai descoperit, dar va fi... dezbrăcat. De șeful statului. Traian Băsescu insistă să mențină trează atenția populației asupra ofițerului acoperit care se visează președinte. El susține că nu are nicio informație de la serviciile secrete şi că, dacă, totuşi, ”printre candidaţi există un domn care a avut în trecutul lui un astfel de lucru, acest lucru trebuie recunoscut”. Frumos a întors-o ca la Ploiești, nu-i așa? Apoi a insistat, în stilu-i caracteristic, ca acest ”James Bond de România” să se deconspire singur, căci altfel îl va ”dezbrăca public” el însuși. Cu încălcarea legii? Întrebat când va face asta, Băsescu a spus: ”Nu aş veni în acest moment, am şi eu o oarecare planificare. Vreau să fie un moment în care să aibă acces toată presa, când voi spune un lucru sau altul”. Nu avem niciun dubiu că, simțind la fel de bine spiritul paranoic al românului, alimentat de traumele trecutului, Băsescu și-a calculat cu mare atenție pașii pe care are de gând să-i facă. Demersul are drept țintă încercarea de a schimba soarta alegerilor, așa încât protejata lui, Elena Udrea, să câștige. Apropo, în urmă acum 10 ani, Udrea a fost întrebată dacă este țiitoarea lui Băsescu, dar a spus jurnaliștilor că vor afla peste 10 ani. Noi așteptăm răspunsul.

REACȚII PE MĂSURĂ Fostul lider PNL Crin Antonescu a arătat că vor fi unii ”suficient de proști” care să ia în serios declarațiile președintelui pe acest subiect, însă, în opinia sa, dacă șeful statului chiar are ceva de spus, ar trebui să o facă, pentru că altfel este doar circ: ”Atâta vreme cât, după zece ani, noi mai putem să luăm în serios un președinte care vine și spune sau îl acuză pe acoperitul acela ipotetic că nu și-a trecut în CV calitatea de ofițer acoperit, înseamnă că în continuare ne ia de proști”. Fostul director al SIE Mihai-Răzvan Ungureanu susține că președintele ”se apropie de limita instigăriii la comiterea unei infracțiuni” când spune că va divulga numele unui ofițer acoperit dacă cel vizat de avertismentul său nu o face din proprie inițiativă. Prim-vicepreședintele PDL crede că șeful statului greșește și din punct de vedere politic și face rău relației de colaborare dintre serviciile de informații. La rândul său, Cezar Preda contestă decizia liderilor de grup PDL și PNL din Parlament de a solicita înființarea unei comisii de anchetă pentru așa-zisul ofițer acoperit, considerând că este doar ”o fumigenă”.