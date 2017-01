“Nu există tinereţe fără bătrîneţe, dar există tinereţe prelungită”

Recent deschis, Centrul de Medicină Estetică şi Medicină Funcţională Hera Body Care, institut aflat în Constanţa (zona ICIL) şi promovat la nivel european, se prezintă ca locaţie unde ştiinţa medicală şi cea estetică excelează prin tehnici de vîrf şi aparate aduse cu exclusivitate în Romania. Din dialogurile precedente avute cu directorul centrului, dr. Ionica Ciortan, am aflat că activităţile derulate aici urmăresc protocolul marilor clinici din Occident, fiind păstrat însă registrul financiar al pieţii româneşti. Mai exact, preţurile nu sînt ca cele din Milano, în timp ce aparatele, substanţele, specializările angajaţilor sînt “made in Italy”. De asemenea, unele dintre analizele făcute la Hera Body Care sînt transmise şi prelucrate în laboratoarele marii firme italiene GHEOS din Italia, de unde se întorc însoţite de rezultate şi preparate specifice, personalizate pentru fiecare pacient în parte.

Vorbeam despre tehnicile şi aparatele medicinei funcţionale, despre performanţele uluitoare şi ajunseserăm la “performanţele” preţurilor….

Aproape toată lumea care află ce se întîmplă în centrul nostru are aceeaşi reacţie: trebuie să fie foarte scump! Ei bine, nu e aşa. Nu sînt preţuri mici, dar nici mari. Şi tot timpul trebuie avute în vedere calitatea serviciilor, aparatele de ultimă generaţie medicală - unele dintre ele fiind unice în România, precizia rezultatelor şi asigurarea unor preparate naturale dozate şi combinate pentru fiecare pacient în parte. În discuţiile anterioare vorbeam despre AMT, analiza care ne arată, printre altele, suferinţele din prezent, pe care organismul le are dar nu le transmite încă sub formă de durere, şi ne ajută să prevenim bolile care se instalează tacit în corpul nostru. O astfel de analiză - care presupune recoltarea facută la centrul nostru şi trimiterea spre cercetare de laborator în Italia, apoi revenirea rezultatelor împreună cu o dietă şi recomandarea produselor pentru tratament - are un cost aproximativ de 100 euro. Daca analiza se face în cadrul unui pachet de testări, atunci este calculată la 90 euro. În tarif sînt incluse şi transportul şi prelucrarea datelor de către medicii italieni. Ceea ce înseamnă că vorbim despre un preţ mare raportat la celelalte practicate în centrul nostru, care nu presupun transport între ţări şi plăţi către specialişti străini.

Ne vorbeaţi şi despre HTT - analiza în care firul de păr arată valorile mineralelor toxice acumulate în organism şi D-Cell - metoda prin care se face estimarea capacităţii de detoxifiere în funcţie de specificul constituţiei metabolice. De asemenea, impedanţiometrul, FORM - analiza depistării nivelului radicalilor liberi în sînge. Sună foarte interesant. Dar în ce priveşte preţurile…?

HTT - Hair Toxic Test are pretul stabilit între 49 şi 60 euro, în funcţie de cum este făcut, individual sau în cadrul unui pachet. Testarea la impedanţiometru presupune un cost de aprox. 15 euro, iar FORM, analiza care estimează nivelul radicalilor liberi are un preţ de circa 30 euro. Despre FORM nu am vorbit, dar trebuie. Subliniez, trebuie vorbit, deoarece la cei 30 euro se face testarea sîngelui, prin metodologie avansată preluată din Italia cu tot cu aparate şi substanţe de prelucrare. Iar beneficiul unei testări a radicalilor liberi este mare, foarte mare, deoarece un nivel crescut de radicali liberi înseamnă accelerarea îmbătrînirii. Dacă vrem să rămînem mai mult timp tineri, trebuie să reducem nivelul acestor radicali. Şi noi nu spunem poveşti, nu promitem elixirul tinereţii fără bătrîneţe, dar vă asigurăm ca tinereţea poate să fie prelungită. Fiecare om poate să întîrzie îmbătrînirea organismului propriu. Trebuie doar să dorească asta şi să se preocupe concret de sănătatea propriei persoane.

Vă propunem să lăsăm deschis subiectul radicalilor liberi şi al testării FORM, pentru a-l discuta în interviul de mîine.

Desigur. Sănătatea, tinereţea şi conştientizarea nevoilor propriei persoane sînt subiecte cu adevărat importante pentru oricine, cred eu…