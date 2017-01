„Nu facem muzică pentru a ne... îngroşa buzunarele, ci din suflet!”

Reporter: Ce pregăteşti alături de trupa „Quartz”?

Gianina Corondan: Vrem să realizăm al treilea disc din cariera trupei, ne-am apucat de treabă. Avem aprox. toate piesele gata şi sperăm să lansăm albumul în această toamnă. Sînt foarte curioasă, de fapt, eu nu am altă problemă decît dacă va ajunge la… urechea publicului, pentru că, de multe ori, faci lucruri frumoase, capodopere, dar publicul nu are acces. Este un perete între oamenii din public şi producţiile din suflet, pentru că se interpune banul.

Rep: Cum te simţi din nou în trupa „Quartz”, după o pauză de trei ani?

G.C: Eu, dar şi alţi membri ai trupei, am avut alte preocupări, în această perioadă. Eu am fost la studii, Amedeo a fost în armată, dar noi ne-am gîndit că am avut o vacanţă un pic mai lungă, nu ne-am destrămat ca şi trupă. Este mult mai distractiv să cînţi într-o trupă, am vrut să cînt solo, dar nu mă distrează să cînt singură pe scenă. Mie îmi place cu gaşcă şi întotdeauna mi-a plăcut acest lucru.

Rep: Dacă ar fi să alegi între muzică şi televiziune, care ar fi opţiunea ta?

G.C: Nu aş putea să aleg, pentru că mi se pare că sînt înrudite bine de tot, că au acelaşi tip de exprimare. De exemplu, actoria cuprinde tot, şi muzică, şi televiziune. În televiziune te mai prefaci, chiar dacă te doare burta, zici „Bună ziua, stimaţi telespectatori, ce bine îmi pare să vă văd, ne simţim aşa de bine aici”. Este un pic de actorie în toate, şi în muzică, şi în televiziune. Ambele cer un pic mai multă muncă, dar, oricum, seamănă între ele şi nu pot să le separ.

Rep: Cum împaci viaţa de familie cu aceea de artist?

G.C: Foarte greu, duc muncă de lămurire. Îmi pun la bătaie toate instrumentele de coerciţie. Trebuie să înţeleagă toată lumea din jur, toată familia, că aceasta este situaţia, pînă la urmă. Timpul ne va arăta dacă este OK, pe termen lung, acest stil de viaţă.

Rep: Ce părere ai despre publicul din Constanţa?

G.C: Cred că este o mai mare concentraţie de artişti în această zonă, pentru că publicul este foarte entuziast şi foarte simpatic, toţi cîntă cu cei de pe scenă.

Rep: Ai un mesaj pentru fanii din Constanţa?

G.C: Nu cred că avem aşa de mulţi fani cît… oameni care ne descoperă de fiecare dată. Chiar ne-au întrebat, la un concert, în Constanţa: „Nu aveţi discuri?”. Ar fi vrut chiar atunci să facă cunoştinţă cu noi. Tuturor le transmit o privire foarte, foarte caldă, foarte sinceră. Aş vrea să ştie că tot ce facem este din suflet, pentru ei, dar şi pentru noi, pentru că ne place. Însă nu pentru a ne îngroşa buzunarele, în niciun caz, nu facem afaceri din muzică.