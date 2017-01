„Nu i-am ascultat pe părinţi şi bine am făcut”

Vârsta a treia este cea mai grea dintre toate. Nu o spunem noi, ci o spun vârstnicii. Atunci apar bolile specifice bătrâneţii. Lor li se adaugă pensiile mici şi cheltuielile mult prea mari. Totuşi, rămâne satisfacţia că bătrâneii îşi văd copiii la casele lor şi nepoţii crescând. Printre aceşti vârstnici se numără şi soţii Hagi-Masuri Vasile şi Florentina, din Constanţa, în vârstă de 84 şi, respectiv, 80 de ani. Ei s-au numărat printre cele 44 de cupluri care împlinit 50 de ani de la căsătorie şi alţi 120 de vârstnici care au împlinit vârsta de 80 de ani care au venit, ieri, la Casa de Cultură a Sindicatelor şi au fost răsplătiţi de Primăria Constanţa cu suma de 300 de lei şi câte o floare.

EL - AROMÂN, EA - DIN MAMĂ NEMŢOAICĂ Povestea soţilor Hagi-Masuri a început în 1963. El avea 29 de ani şi ea era mai mică cu patru ani. Amândoi sunt din Constanţa. Acum sunt gârboviţi şi îşi amintesc de tinereţe cu plăcere. „Amândoi am lucrat în comerţ. Aşa ne-am cunoscut. Ne-am plăcut şi ne-am luat cam după un an. Părinţii, ca părinţii! N-au fost de acord, pentru că eu sunt aromân şi ea provine din mamă nemţoaică. Dar noi ne-am văzut de treaba noastră, nu i-am ascultat şi bine am făcut”, îşi aminteşte vârstnicul. Au o fată şi o nepoată care a împlinit 22 de ani. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că din punct de vedere al sănătăţii stau cât de cât bine. Recunoaşte că au avut şi momente bune, dar şi grele în căsnicie, dar au reuşit să le depăşească pe toate. „Când vorbea unul, tăcea celălalt! Ne înţelegeam unul pe celălalt. Vroiam să fie bine. Dacă e înţelegere şi sănătate, le putem trece pe toate”, a spus bătrâna de 80 de ani. Cu pensia se descurcă mai greu, ca toţi bătrânii. Amândoi au câte 800 de lei. Nu se plâng. Chiar încearcă să mai facă economii din puţinul pe care îl iau de la stat. Cât despre banii pe care i-au primit de la municipalitate, spun ei, aceştia îi vor ajuta să aibă sărbători bogate. „În 15 decembrie fac 84 de ani şi atunci o să beau un şpriţ ca să sărbătoresc. Eu, de-a lungul vieţii, am fost ponderat şi nu am făcut abuzuri nici de băutură şi nici de fumat”, a spus nea Vasile.

PRIMARUL CONSTANŢEI, ALĂTURI DE BĂTRÂNI Alături de ei şi de restul vârstnicilor de la Casa de Cultură a Sindicatelor a fost şi primarul Constanţei, Radu Mazăre. El le-a urat multă sănătate celor prezenţi. „Sănătatea este cea mai importantă, fie că suntem la 80, fie că suntem la 20 de ani. Vin cu mare plăcere de fiecare dată. Este un gest pe care ar trebui să îl facă orice primar”, a declarat Mazăre.