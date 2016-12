Nu intrați cu mașina la Regata din port. Așteptați trenulețele! Mult și bine...

Trenulețele care îi duc pe oameni în Portul Constanța pentru a vizita marile veliere se aseamănă puțin cu marile trenulețe de la CFR. Adică nu poți să te aștepți ca ele să ajungă la o oră exactă în stație. Bine, nici România nu e Germania. O cititoare a sunat la ziarul „Telegraf“ și a anunțat că a îmbătrânit așteptând trenulețul care urma să-i ducă pe ea și pe copilul ei la Terminalul de Pasageri, acolo unde are loc până duminică Regata Marilor Veliere. De partea cealaltă, organizatorii asigură că transportul pe care îl pun la dispoziția constănțenilor și a turiștilor funcționează bine, dar mai sunt anumite probleme de rezolvat.

Odată cu marile veliere, în Portul Constanța au sosit și micile probleme. Ele dau până la urmă savoarea unui eveniment organizat pe tărâmul nostru, al latino-balcanicilor din Carpați. Regata Marilor Veliere, un proiect conceput de englezi, a adus la Terminalul de Pasageri 13 dintre cele mai frumoase nave cu vele din lume. Constănțenii și turiștii au posibilitatea de a le vizita pe toate gratis până duminică. Asta numai dacă ajung la ele. O femeie care a încercat să intre în port alături de copil, dar și de alți prieteni de familie spune că a avut parte de o surpriză neplăcută. Aceasta declară că a vrut să ia trenulețul pus la dispoziție de organizatori pentru a ajunge la Terminal. Însă, după cum spune constănțeanca, trenulețul nu vine la fix, ci păstreză exemplul „fraților" săi mai mari de la CFR, care se deplasează cu o „viteză amețitoare" pe șine.

„Vineri dimineață am mers la Poarta 1 ca să ne urcăm într-un trenuleț, pentru că știam că este indicat să nu intrăm cu mașina în port, asta pentru a evita aglomerația. La ora 10.00 am ajuns în stație, în dreptul restaurantului "Vraja Mării". Am așteptat 25 de minute și în sfârșit a ajuns un trenuleț, însă conducătorul acestuia ne-a spus că nu are încă taxator și că nu ne poate lua. A intrat gol în port. În cele din urmă, ne-am urcat în mașină, am plătit taxa de intrare și am ajuns la Terminalul de Pasageri, unde am putut vizita ambarcațiunile. În urma noastră, în stația respectivă au rămas doar bătrânii care fie nu aveau mașini, fie nu puteau să meargă pe jos", a declarat femeia.

ORGANIZATORII SE APĂRĂ ÎN TELENOVELA TRENULEȚELOR!

„Noi asigurăm transportul a 500 de persoane cu ajutorul acestor trenulețe. Din ce știu, sistemul funcționează, dar mai sunt situații când pot interveni anumite probleme. Spre exemplu, trenulețele pot întârzia și din cauza traficului din zonă. În afară de turiștii care tranzitează zona cu mașina sunt și oamenii care merg la muncă în Portul Constanța. Partenerul nostru comercial, firma care gestionează aceste mijloace de transport, are întreaga responsabilitate pentru activitatea sa. Noi, alături de toate părțile implicate în acest eveniment, încercăm să facem tot posibilul ca localnicii și turiștii să ajungă la Terminalul de Pasageri și să viziteze velierele. I-am rugat pe reprezentanții RATC să mărească și ei capacitatea de transport în zonă. Asta pentru că am mers pe ideea ca lumea să evite să intre cu mașina pe la Poarta 1, ca să nu se blocheze traficul", a declarat organizatorul evenimentului, Alin Vintilă.

Reprezentanții firmei ce asigură transportul cu trenulețele care au fost aduse din stațiunea Mamaia spun că totul decurge bine. Trenulețele circulă la intervale foarte mici de timp, iar taxatorii sunt în stații, se apără aceștia. Se pare că există o mică problemă la începutul programului, atunci când foarte mulți oameni încearcă să ia aceste trenulețe încă de la ora 10.00, când începe prima micro-cursă. Ca să tragem linie și să extragem o concluzie, putem spune că marile veliere sosite din Rusia, Polonia, Bulgaria și Spania merită să fie văzute în ciuda tuturor problemelor.

