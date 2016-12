Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) a demarat ieri campania naţională „Nu lăsa hepatita să-ţi distrugă viaţa! Testează-te!”, ce se va derula în perioada 1 - 31 mai 2012. Acţiunea reuneşte pacienţi, medici, asociaţii profesionale, laboratoare, voluntari, toţi având aceeaşi dorinţă, de a încerca să tragă un semnal de alarmă că populaţia trebuie să se testeze pentru hepatitele cronice virale. Acţiunea cu impact social va fi susţinută de un spot TV, realizat de APAH-RO. Scopul campaniei este de conştientizare asupra importanţei depistării la timp a hepatitelor cronice virale. Campania are sprijin internaţional, printre parteneri aflându-se Alianţa Mondială de Hepatită, alături de Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş” (INBI), Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie (SRGH), Societatea Română de Gastroenterologie - Hepatologie şi Nutriţie Pediatrică (SRGHNP), Societatea Naţională de Medicină a Familiei (SNMF). „Ar trebui să se testeze toţi cei care se ştiu că au un comportament la risc. Este cazul celor care se tatuează, îşi fac piercinguri, au contacte sexuale neprotejate cu prezervativ, care se droghează, mai ales injectabil. Din nefericire, am observat că 80% din ultima categorie amintită au infecţie cu virus C, dar au început să apară mulţi cu virus B şi chiar HIV”, a explicat prof. dr. Adrian Streinu Cercel.