“Nu mă duc la independenţi, acolo sunt numai generali, unii sub acoperire”

Preşedintele PSD Victor Ponta a fost prezent, miercuri seară, într-o emisiune televizată, unde a fost întrebat dacă este adevărat că a vrut să plece la independenţi, aşa cum au susţinut aceştia. Liderul PSD i-a ironizat însă pe independenţi, spunând că nu are cum să facă acest lucru: “Am grad prea mic, eu sunt abia locotenent. La câţi generali sunt pe acolo, e complicat. Unii sunt pe faţă. (...) Acum, ce e sub acoperire, nu am voie să-i spun eu, să-i spună instituţiile....”. Moderatorul l-a întrebat dacă se referă la Cristian Diaconescu. Ponta a spus doar: “Gura păcătosului… Eu n-am spus chestia asta…”. El a avut o remarcă ironică şi la adresa lui Şerban Mihăilescu: “Acum cred că e supărat pe mine dl Şerban Mihăilescu că a fost trimis în judecată. Înţeleg că atunci când a plecat la independenţi era gata să rezolve această problemă. Dar degeaba se supără pe mine, eu n-am influenţă la DNA. Cred că a greşit adresa”. Amintim că, pe 23 februarie, cu o zi înainte de a pleca din PSD, Cristian Diaconescu afirma că, dacă va fi să părăsească formaţiunea social-democrată, nu este obligatoriu să rămână în zona politică, o posibilă opţiune fiind la acea dată diplomaţia, singurul domeniu în care, admitea el, are “un grad”: “Sunt ambasador pe grad. Gradul meu este numai de ambasador. Pentru diverşi băieţi care induc tot felul de idei prin presă, nu am alte grade decât de ambasador, nu aparţin niciunui fel de structuri”.