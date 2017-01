Puţini dintre noi conştientizează ce înseamnă cu adevărat să stai într-un scaun cu rotile şi, poate, şi mai puţini ar rezista psihic sub această povară. Sunt însă oameni care au fost nevoiţi să trăiască în scaune cu rotile. Mulţi dintre ei sunt membri ai Asociaţiei Judeţene Constanţa a Sportului pentru Persoanele cu Handicap (AJCSPH), persoane cu suflete mari, care reuşesc să se remarce prin realizarea unor lucruri demne doar de oamenii puternici.

POVEŞTILE DE VIAŢĂ ALE OAMENILOR PUTERNICI Printre aceşti oameni cu personalităţi puternice, membri ai AJCSPH, de la care avem multe de învăţat, se numără şi constănţeanul Dănuţ Mirică, de 27 de ani. De şapte ani este în scaun cu rotile. A rămas paralizat în urma unui accident de maşină, însă asta nu l-a împiedicat să facă ce îi place, chiar cu mai multă pasiune decât înainte. Îşi aduce aminte că imediat după accident simţea că lumea întreagă s-a prăbuşit, însă „a revenit la viaţă” după ce, într-o plimbare prin curtea spitalului unde fusese internat, a văzut nişte băieţi jucând baschet. I-a rugat să-l lase să arunce şi el mingea la coş. A nimerit. Aşa a descoperit că poate arunca la coş foarte bine, chiar şi din scaunul cu rotile. Apoi a aflat de Asociaţia pentru Persoanele cu Handicap şi a intrat în marea familie a organizaţiei, din care fac parte alte zeci de persoane cu probleme asemănătoare cu ale sale. Astfel a devenit membru al echipei de baschet a clubului. O altă pasiune pe care după accident o „aruncase” într-un cufăr al amintirilor era muzica. Şi-a făcut curaj şi a reînceput să scrie piese. A reuşit performanţa de a scoate un album de muzică cu care se mândreşte. Piesele sale sunt optimiste şi vorbesc deschis despre situaţia sa. De altfel, mesajul muzicii este ca şi celelalte persoane aflate în situaţia sa să-şi trăiască viaţa la maximum şi să nu cedeze în faţa handicapului. „Nu mă plâng, nu-mi este teamă. Am un viitor în faţă”, sunt versurile uneia dintre piesele sale, cu care s-a făcut remarcat şi la cunoscuta emisiune „Românii au talent”, în urmă cu doi ani.

DIPLOME PENTRU SUSŢINEREA PERSOANELOR CU HANDICAP Muzica tânărului Dănuţ Mirică a răsunat, ieri, în sediul Fundaţiei ARKA, ce a găzduit mai multe manifestări organizate de AJCSPH în cadrul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, la care au participat zeci de persoane cu handicap, dar şi copii ai Centrului de Plasament „Antonio”. Cel care a pus bazele asociaţiei, Ion Geambaşu, şi el, la rândul său, într-un scaun cu rotile şi model pentru toţi membrii AJCSPH, a premiat partenerii şi instituţiile care au ajutat la organizarea suitei de evenimente de peste an, printre care s-au numărat şi Jocurile Paralimpice organizate, în mai, la Constanţa. Au fost premiaţi cu diplome directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Petre Dinică, directorul Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport, Claudiu Teliceanu, directori din Primăria Constanţa şi voluntari ai organizaţiei. Invitatul de seamă al acţiunii a fost primarul Constanţei, Radu Mazăre, primul răsplătit cu o diplomă pentru susţinerea şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Mai întâi, primarul le-a urat celor prezenţi „La mulţi ani şi Sărbători fericite!”. „Cel mai mult în lumea asta mă sensibilizează oamenii care au căpătat o problemă de sănătate şi pe care, din păcate, nu o pot rezolva. Pentru aceşti oameni mi se înmoaie genunchii şi sunt în stare să fac orice. Niciunul dintre cei cu un handicap care au venit la Primărie nu a plecat fără să vorbească cu mine. Fie că am treabă, fie că n-am treabă, întotdeauna stau de vorbă cu ei şi îi ajut. Să ştiţi lucrul acesta. Dacă nu, să îl transmiteţi”, a spus primarul Constanţei. Şi mesajul său către persoanele cu dizabilităţi nu s-a oprit aici: „Vin cu sufletul deschis. De asta am inaugurat clubul şi v-am luat tot ce aveţi nevoie. Atâta vreme cât voi fi primar, uşa de la Primărie va fi uşa casei voastre”. Dat fiind faptul că se apropie sărbătorile, primarul a adus şi cadouri pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru copiii Centrului de Plasament „Antonio”.

Între 33 şi 200 de lei pentru persoanele cu handicap

Potrivit datelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), în judeţul nostru sunt peste 16.000 de persoane cu dizabilităţi care beneficiază de ajutoare şi îndemnizaţii din partea statului român. Directorul DGASPC, Petre Dinică, a declarat că banii primiţi de persoanele cu dizabilităţi nu sunt mulţi. „Cea mai mică sumă acordată de statul român este 33 de lei, pentru gradul III de handicap, iar cea mai mare este în jur de 200 de lei, pentru persoanele cu gradul I de handicap. La asta se adaugă sumele acordate celor care au grijă de astfel de persoane”, a declarat Dinică.