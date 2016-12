“Nu mă tem de proteste, dar nici nu mi le doresc”

Premierul Victor Ponta a declarat la sfârşitul săptămânii că eventualele măsuri de austeritate pe care Guvernul ar putea să le adopte ar putea da naştere la o serie de evenimente de stradă. “Nu mă tem de eventualele proteste, dar nici nu mi le doresc. Doamne fereşte! (...) Sigur că vor fi şi tensiuni sociale, dar din acest motiv am un ministru pentru Dialog Social, de-aia eu sunt un social-democrat. Nu vreau să creadă cineva că de fiecare dată când sunt nişte oameni în faţa Guvernului, Executivul trebuie să cedeze. Dacă şi preşedintele Franţei a ţinut la disciplină, nu la austeritate, daţi-mi voie să fac şi eu la fel”, a declarat Victor Ponta. El a precizat că nici după câştigarea alegerilor pe 9 decembrie, nu au existat manifestări de bucurie. “Sigur că am fost bucuroşi, dar eu când ştiam ce mă aşteaptă nu pot să spun că am fost chiar bucuros în totalitate, pentru că n-am venit pur şi simplu din Opoziţie”, a afirmat Ponta.