Nu mai aruncaţi cu bulgări în poliţişti!

09:03:49 / 30 Ianuarie 2014

Realitatea

Daca ne uitam la filmare vedem un politist in masina care da o amenda , in timp ce un pampalau de jandarm dadea interviuri agramate timp in care primea bulgari de zapada in cap . Asta e consecinta , cand politistii sunt amestecati cu jandarmii. Dar toata lumea a vazut ca era masina de politie care intr-adevar nu era pregatita pt iarna , pt ca pe Dancu si Rapotan ii doare in cur . masinile de politie nu au benzina , nu au piese de schimb si ii mai plimba si pe jandarmi care apar ca prostii la TV cu bulgari de zapada in cap . Dancule ! .... Noi demisia ta vrem ! Pt incompetenta in politie .... du-te si practica ingineria ...asa poate ai succes . Rapotane !! Tu iesi la pensie , ca si asa te ti numai de strambe in politie !