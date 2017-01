Nu mai e Midia, dar a apărut Clubul Sportiv Orăşenesc

După 11 ani de existenţă, Midia Năvodari, una dintre protagonistele Diviziei B la fotbal între 1997 şi 2005, nu mai există! Retrasă din campionat la sfîrşitului turului ediţiei 2005-2006, gruparea "galben-albastră" nu se va înscrie în viitorul campionat al Diviziei C, din motive financiare (există datorii foarte mari), dar şi datorită penalizării de 15 puncte cu care ar fi trebuit să înceapă ediţia 2006-2007. Părăsită de sponsori, Midia şi-a dat obştescul sfîrşit, însă fotbalul va continua la Năvodari! Nu, nu cu FC Altay, aşa cum ar fi dorit autorităţile locale, ci cu o echipă nouă, numită Clubul Sportiv Orăşenesc, la care acţionari sînt deocamdată Primăria şi Consiliul Local Năvodari. Viorel Căpriţă, fost preşedinte al Midiei în perioada sa de glorie, a acceptat să se ocupe de organizarea noului club: "Nu am deocamdată nici o funcţie la club, dar am demarat constituirea sa. Aşteptăm să iasă hotărîrea judecătorească şi ca federaţia să ne aprobe cererea de a juca în Divizia C". Miercuri a fost programat şi primul antrenament, condus de Daniel Rădulescu (fost antrenor secund la Midia în perioada 1997-2000) şi de Cătălin Plăcintă, fostul fotbalist al Midiei ultimul urmînd să fie secund şi... jucător. Echipa se bazează deocamdată pe fotbalişti tineri, din Năvodari, cum ar fi Truţă, Onofrei, Crecan, Rînjă sau Răguşilă, şi pe juniori, dar se fac eforturi pentru a fi aduşi cîţiva dintre foştii jucători ai Midiei, care în campionatul trecut au evoluat la Altay.