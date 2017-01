„Nu mai lăsaţi directorii bătăuşi să facă educaţie! Ies doar vînătăi!”

Un alt caz de violenţă lungeşte lista, şi aşa consistentă, a copiilor agresaţi fizic în şcoală. Corecţiile cu băţul, linia sau jordia, deşi îndelung combătute de diferitele organizaţii nonguvernamentale şi înfierate de mass media din toată lumea, sînt amendate doar pe ici pe colo şi reprezintă încă o practică mult prea des întîlnită. Adesea, multe dintre micile victime nu povestesc părinţilor coşmarul prin care au fost nevoite să treacă, iar repercusiunile, identificate în frustrările şi comportamentul anormal de violent de mai tîrziu, sînt, fără excepţie, foarte grave. Părinţii au şi ei partea lor de vină dacă decid să treacă cu vederea incidentul, pe motiv că “nu te bătea degeaba… ai făcut tu ceva”. Nu este cazul unor părinţi din Săcele care, săptămîna trecută, au descoperit că fiica lor fusese agresată fizic la şcoală. Trista poveste începe joia trecută, în jurul orelor 16.00, în Şcoala de Arte şi Meserii (SAM) din comuna constănţeană Săcele, unde o elevă de 12 ani a fost bătută cu un băţ, peste braţe, de însuşi directorul unităţii de învăţămînt. Motivul? Aproape echivalent cu o crimă: eleva ar fi umplut cu hîrtii gluga hainei profesoarei de istorie. „A vrut să o lovească peste picioare şi, instinctiv, fata a pus braţul în dreptul băţului”, a declarat mama fetei. Vineri (14.30), eleva a fost dusă de părinţi la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa (SCJU) şi diagnosticată cu „Contuzie posttraumatică cot drept”. Potrivit consilierului de imagine al ISJ, prof. Mariana Neacşu, fata nu a avut nevoie de îngrijiri medicale şi nici nu a fost internată la spital. Minora a fost supusă şi unei expertize medico-legale, părinţii intenţionînd ca, pe baza certificatului obţinut de la legişti, să facă plîngere penală împotriva directorului şcolii. Mama elevei a depus şi o sesizare la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, reclamînd că „directorul i-a agresat fizic fiica”. Directorul bătăuş, Gavrilă Remescu, recunoaşte că a lovit-o pe elevă, însă are şi o scuză: „din greşeală am lovit-o. Am vrut să îi dau la picioruşe, dar ea a pus cotul şi am lovit-o la cot. E o greşeală a mea, pe care o regret. Eram după 10 ore de şcoală şi în pauză să vină şi să mi se spună că a pus unui cadru didactic în glugă hîrtii... Vă daţi seama că sare puţin adrenalina. Am lovit-o numai pe ea, nu şi pe ceilalţi. Nu ştiu ce s-a întîmplat cu mine atunci”. No comment! Indignarea consătenilor nu s-a lăsat aşteptată, unul dintre aceştia afirmînd: „Nu mai lăsaţi directorii bătăuşi să facă educaţie! Ies doar vînătăi! Copiii nu învaţă nimic în felul ăsta şi noi de-aia îi trimitem la şcoală, să înveţe! Că de bătut, ştiu să se bată, nu trebuie să înveţe cum să dea pumni”.

ISJ Constanţa, sesizat de mama elevei, a confirmat incidentul. „Inspectorii noştri de sector, Corina Cuşa şi prof. Cristina Ivan, s-au deplasat la Săcele, la unitatea de învăţămînt, au discutat cu toţi cei implicaţi, următorul pas fiind întrunirea unei comisii de cercetare care să stabilească, în conformitate cu statutul cadrului didactic, sancţiunile care i se vor aplica directorului”, a declarat consilierul de imagine al ISJ, prof. Mariana Neacşu.