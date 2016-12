Nu mai stăm cu orele în Urgență?

16:53:11 / 22 Aprilie 2015

Urgenta locala

Urgenta acestui Spital este deplorabila. Am stat cu mama cca 12 ore in urgenta, ca in final sa se ia decizia sa o trimita la STP (sectia terapie intensiva), iar acolo dupa cca 24 ore sa inchida ochii definitiv. Asa functioneaza urgenta la noi !