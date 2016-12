Nu mai trimitem bani în Elveția cu geamantanul, ci cu TIR-ul?

Teoria genților cu bani scoase din România și depozitate în afara granițelor - în special în Elveția - a devenit cu totul altceva acum, în plin an electoral. Cea mai proaspătă "informație" legată de fenomenul ilicit, asociat în mentalul colectiv cu politicienii corupți, vine de la ministrul "tehnocrat" al Agriculturii, Achim Irimescu. Într-un interviu acordat pentru „Ziarul Financiar“, ministrul a declarat că din România s-ar fi scos în ultimii cinci ani, la bordul unor camioane, 35 de miliarde de euro, această sumă colosală având ca destinație Elveția. Suma reprezintă aproximativ două treimi din Produsul Intern Brut al țării - adică toți banii produși, activele, tot ce se vinde și se cumpără în România într-un an, plus rezervele valutare și de aur ale BNR. Vă dați seama că asta înseamnă FOARTE MULT. Acuzația este extrem de gravă, având în vedere că o asemenea cantitate de bani nu poate fi "aranjată" decât cu o rețea instituțional-ilicită foarte bine pusă la punct.

Ce să vezi? Cel mai virulent răspuns - din informațiile noastre, singurul răspuns la aceste acuzații - a venit de la fostul președinte Traian Băsescu. Cunoscându-l pe Băsescu, nu poți să nu te întrebi dacă nu cumva a reacționat pentru că în afirmațiile lui Irimescu ar putea fi o frântură de adevăr. Sau poate pur și simplu fostul președinte simte nevoia să pluseze la capitolul notorietate a PMP - partidul de buzunar pe care și l-a inventat - indiferent de subiectul abordat. Dincolo de motivele lui Băsescu, iată ce a scos acesta pe gură la adresa ministrului: "Dacă Irimescu știe, înseamnă că are şi elemente să probeze. Dacă nu, este un delator ordinar şi trebuie arestat imediat. Un derbedeu ca ăsta. Dacă are cumva dreptate, înseamnă că serviciile de contrainformaţii, deci SRI, au fost părtaşe cu ei. Nu era posibil un asemenea transfer de bani fără să-şi dea seama structurile de contrainformaţii româneşti. Ori unul, ori altul trebuie arestat imediat".

La scurt timp de la atacul lui Băsescu, ministrul a revenit asupra afirmațiilor, spunând că declarația sa a fost o... metaforă! Nu se înțelege exact la care element al declarației se referă metafora... La suma de 35 de miliarde de euro? La faptul că banii au fost mutați cu camioanele? Camioanele în sine au fost o metaforă? Sau ce?

În ce privește declarațiile lui Băsescu privind necesitatea arestării ministrului... Mi-e milă de Irimescu. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a petrecut o noapte la mititica și a ajuns arestată la domiciliu la doar câteva zile după ce Băsescu a spus că "o vrea bătută". Oare ministrului ce îi rezervă viitorul apropiat?