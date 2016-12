„Nu ne aşteptăm ca o bancă grecească să falimenteze”

• BĂNCILE SE POT ÎMPRUMUTA DE LA BNR • Băncile cu capital grecesc din România sunt atent monitorizate şi au o capitalizare mai bună decât media din sistem, a declarat viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) Bogdan Olteanu. El a precizat şi ce va face banca centrală în caz că o bancă grecească intră în faliment. „Noi avem planuri pentru toate ipotezele posibile. Fie că sunt cu capital grecesc sau de alt fel, băncile pot obţine oricând lichiditate de la BNR, aceasta fiind şi una din funcţiile băncii centrale, de împrumutător de ultimă instanţă. De asemenea, potrivit legislaţiei moderne, există un plan prin care să poţi administra situaţii de criză, fie transferând banca către un alt acţionar, fie închizând-o într-un mod ordonat şi preluând sau transferând depozitele. Nu ne aşteptăm însă să se întâmple aşa ceva”, a explicat Olteanu.

• INFLAŢIA VA SCĂDEA SEMNIFICATIV • Referitor la creşterea preţurilor, viceguvernatorul băncii centrale a declarat că o bună parte din inflaţia de care se vorbeşte acum a fost determinată de o măsură administrativă, respectiv majorarea TVA în urmă cu un an. El apreciază că, din august, inflaţia va scădea semnificativ. „Majorarea TVA încetează să îşi producă efectele de primă rundă. Mai există efecte care rezultă din faptul că oamenii văd că alte preţuri cresc şi atunci le cresc şi ei pe ale lor. Am încercat în acest ciclu de un an să le ţinem sub control”, declarat Olteanu.