„Nu ne dorim ca NEVERSEA să fie Colectiv 2!?“

18:13:54 / 06 Iulie 2017

antrenament / interventie ISU

Mai sunt cateva ore pana la lasarea unui festival adresat unui public atat de numeros incat ne intrebam, pe buna dreptate, daca este cu adevarat pregatit? Nu am gasit explicatii privind accesul la spectacol , facilitatile puse la dispozitie puncte de distributie produse alimentare, zona de prim ajutor, zona de interventie ISU, etc. Din pozele facute de mine am numarat cca 45 - 50 toalete ecologice la cateva mii de spectatori inghesuiti pe cativa metri de plaja. Cred ca organizatorii au in vedere toate aspectele, poate au si experienta, dar Constanta nu s-a confruntat cu foarte multe evenimente similare si problemele pot aparea. Sper ca la final sa ramanem cu bucuria unui eveniment reusit care sa continue pe viitor. Succes!