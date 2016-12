“Nu ne lăsaţi să murim!”

Situaţie fără precedent la Constanţa! Mai mulţi bolnavi HIV/SIDA şi-au arătat vineri, la Fundaţia „Baylor Marea Neagră” (fundaţie care are o strânsă legătură cu Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa), îngrijorarea faţă de semnalele date de medicii curanţi: nu mai sunt bani pentru medicamente, nu vă veţi mai putea continua tratamentele! „Nici nu vreau să mă gândesc la aşa ceva! Ce facem? Vom muri? Nu ne lăsaţi!”, a spus un supravieţuitor al bolii. Nu vor să-şi imagineze ce se va întâmpla dacă vor întrerupe tratamentele. Vor cu orice preţ să trăiască, ani buni au avut grijă de ei, şi-au luat conştiincios tratamentele, iar acum se văd în faţa unei situaţii critice. Medicii le-au explicat prea bine, de la bun început, ce presupune întreruperea tratamentelor. Unul dintre supravieţuitorii bolii, Iulian, de 25 de ani, a înţeles că imunitatea îi poate scădea drastic, iar alternativa este una singură: moartea. „Mi-am descoperit boala în urmă cu 11 - 12 ani. De atunci, sunt foarte atent la tot ceea ce-mi spune doctorul. Îmi iau medicamentele exact aşa cum trebuie, la minut. Or, în aceste condiţii, eu nu am de ales. Nu este vina mea, ci este vina celor care se ocupă de acest program. Dacă păţim ceva, cine va răspunde?”, întreabă Iulian, disperat. Băiatul vrea să trăiască, mai ales că toate studiile de până acum arată că poate duce boala pe picioare fără nicio problemă ani buni (durata de supravieţuire fiind apropiată de cea a unui om sănătos), însă cu o singură condiţie: respectarea cu rigurozitate a sfaturilor medicale, implicit a tratamentelor. Şi nu este singurul care se află în această situaţie. Mai mulţi supravieţuitori ai HIV/SIDA au dorit să transmită celor răspunzători situaţia cu care se confruntă. „Am aflat că mai sunt medicamente doar pentru câteva zile. Ce vom face mai departe? Nici nu vreau să mă gândesc că viaţa mea s-ar putea termina aici. Am speranţa, aşa cum am avut-o şi până acum, că totul se va rezolva şi că în niciun caz nu vom fi uitaţi. Suntem şi noi oameni, chiar dacă suntem bolnavi”, a spus o pacientă.

ASOCIAŢII - AUTORITĂŢI! Directorul executiv al Asociaţiei „Noi şi Ceilalţi”, membră în Uniunea Naţională a Persoanelor Infectate HIV/SIDA (UNOPA), Angelica Mărgean, a tras un semnal de alarmă vizavi de situaţia de la Constanţa. La rândul său, directorul executiv al UNOPA, Iulian Petre, a declarat pentru ziarul „Telegraf” că, într-adevăr, situaţia este una extrem de complicată. „Ştim că sunt judeţe unde fondurile alocate pentru programul HIV/SIDA au fost epuizate şi că bolnavii sunt în pericol. Noi am prezentat situaţia Ministerului Sănătăţii şi aşteptăm răspunsuri certe. Am cerut o suplimentare de fonduri pentru că toţi coordonatorii de programe s-au plâns că nu sunt suficiente”, a declarat directorul executiv al UNOPA, pentru „Telegraf”. La rândul său, prof. univ. dr. Sorin Rugină, şeful Clinicii Boli Infecţioase II Adulţi, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa, a declarat că, până acum, pacienţii constănţeni nu au avut probleme în ceea ce priveşte administrarea tratamentelor sau, chiar dacă au mai fost, acestea au fost remediate în timp util, fără ca ei să aibă de suferit. „Este o situaţie neplăcută care trebuie remediată cât mai rapid posibil”, a declarat profesorul. Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, a declarat că direcţia pe care o conduce şi care reprezintă Ministerul Sănătăţii în teritoriu cunoaşte situaţia cu care se confruntă şi că a înaintat forului superior de la Bucureşti o situaţie în care este reflectată grava problemă a pacienţilor HIV/SIDA, cerând o soluţie în acest sens.

CE SPUNEA MS ÎN 17 FEBRUARIE! Precizăm că, pe 17 februarie, MS anunţa, pe site-ul public (www.ms.ro), că au fost depuse toate eforturile pentru ca bolnavii să nu aibă de suferit, menţionarea fiind făcută tocmai în contextul în care mai mulţi reprezentanţi ai mass-media au sesizat, încă de pe atunci, probleme în diferite judeţe ale ţării. „Având în vedere faptul că fondurile alocate pentru acest program pe trimestrul I au fost insuficiente ca urmare a trimestrializării primite de la Ministerul de Finanţe, MS a refăcut sumele alocate pe alte programe şi a alocat suplimentar, la sfârşitul lui ianuarie, suma de 38.415.000 de lei pentru programul HIV/SIDA, urmând ca la rectificarea bugetară să se facă corecţiile la capitolele bugetare pentru celelalte programe”, potrivit MS. În urma suplimentării fondurilor, sumele totale alocate în judeţele la care s-a făcut referire în mass-media sunt următoarele: Prahova - 3.048.000 lei; Suceava - 2.851.000 lei; Galaţi - 3.937.000 lei; Hunedoara - 4.344.000 lei; Vaslui - 2.752.000 lei; Cluj - 2.266.000 lei; Dolj - 3.535.000 lei. Atunci, Constanţa nu a fost nominalizată pe site-ul public, însă a primit şi ea o suplimentare de fonduri, în sumă de 19 milioane lei. “Conform procedurii, unităţile sanitare care implementează programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA sunt obligate să se aprovizioneze cu medicamentele necesare”, informa MS pe 17 febraurie.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a fost informat de cotidianul nostru asupra semnalului de alarmă dat de către unii bolnavi HIV/SIDA din Constanţa. Aşteptăm un mesaj din partea MS, vizavi de starea de fapt.

Cazuri noi

Potrivit Compartimentului pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecţiei HIV/SIDA în România - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş”, în România erau înregistrate, în perioada 1985 - 2013, 19.261 de cazuri HIV/SIDA. Totalul deceselor SIDA a fost de 6.367, iar numărul total al pacienţilor HIV/SIDA în viaţă - 12.273. În anul 2013, în România erau înregistrate 797 de cazuri noi HIV/SIDA, iar numărul deceselor înregistrate prin fişele de confirmare a fost de 189. În Constanţa au fost înregistrate 38 de cazuri noi, clasându-se, astfel, pe locul II în ţară, după Bucureşti (357).