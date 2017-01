Nu neglijaţi picioarele!

Care sînt reflexele pe care ar trebui să le dobîndeşti pentru a avea picioare frumoase? Picioarele sînt solicitate din greu: suportă greutatea corpului, încălţămintea închisă, frigul iernii, soarele verii, efectele apei mării... Pentru a rezista acestor agresiuni exterioare, pielea tălpilor se întăreşte formînd un ţesut cornos, care nu este nici estetic, nici confortabil. "Pielea de pe tălpi trebuie îngrijită la fel ca şi cea de pe gît sau de pe faţă. Pe tălpi există nenumărate terminaţiuni nervoase, iar masajul tălpilor are virtuţi de calmare şi relaxare", explică Mioara Larie, cosmetician-estetician la salonul M & C Hair Studio "Unisex". Pielea care acoperă labele picioarelor nu are glande sebacee şi de aceea este foarte uscată. "În fiecare zi, după ce ieşiţi de la duş, aplicaţi pe picioare o cremă sau un lapte hidratant şi nutritiv. Masaţi toată suprafaţa labelor picioarelor, chiar şi între degete. Insistaţi pe tălpi, pentru că acestea sînt solicitate pe tot parcursul zilei. Dacă nu aveţi probleme speciale, aplicarea zilnică a unui lapte de corp este suficientă. Există, de asemenea, tratamente speciale pentru zonele îngroşate ale pielii picioarelor", recomandă specialistul salonului M & C Hair Studio "Unisex".