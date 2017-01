Nu, nu se ieftinesc carburanții

CE ȘI CUM Jucătorii din piața carburanților se feresc să facă previziuni optimiste în privința evoluției prețului petrolului în perioada imediat următoare. Ei apreciază că trendul descendent va continua, cel puțin pe termen scurt. Desigur, ar trebui să existe o corelație între prețul unui baril de petrol și cel al unui litru de benzină. Că nu există, asta este o altă poveste. În primul rând, taxele cântăresc greu în prețul final plătit la pompă de români; peste 50%. În al doilea rând, în România... este cerere, după cum a declarat, acum multă vreme, CEO-ul OMV Petrom, Mariana Gheorghe. Iar de atunci și până acum, nu s-a schimbat nimic. Dacă există cerere la 5 lei/litrul, de ce să scazi prețul, nu-i așa? În pură teorie, dacă barilul de petrol continuă să se ieftinească, tarifele ar trebui să scadă, spune, tot în teorie, directorul comercial al Bulrom Gas (una dintre cele mai importante firme din piața de GPL), Dan Coflea - „Ne aşteptăm în continuare - cel puţin pentru prima parte a anului - la o scădere a preţului petrolului, care va avea un impact şi asupra preţurilor produselor comercializate de noi“. Anul trecut, media de preţ a barilului de petrol a fost de circa 52 dolari, faţă de aproape 100 dolari în 2014. La începutul săptămânii trecute, preţul barilului de petrol era de circa 39 dolari. În ianuarie, cotația coborâse sub pragul de 30 dolari, pentru prima dată în ultimii 12 ani.

PLUS, PLUS, PLUS Tot în sfera teoretică a pieței, oficialul PwC România Vasile Iuga notează că prețul petrolului s-ar putea stabiliza în perioada următoare, pe fondul restabilirii echilibrului între cerere și ofertă - „Marile companii energetice globale au luat măsuri de reducere a producţiei, au renunţat la anumite proiecte de dezvoltare, îndeosebi în zonele cu costuri ridicate (cum sunt regiunea arctică sau platformele marine din apele de mare adâncime) şi au amânat demararea altor explorări“. În opinia sa, este foarte dificil de făcut o prognoză a evoluţiei preţului ţiţeiului, mai ales în perioada actuală de mare volatilitate. Însă, ţinând cont de faptul că la nivel macro-economic nu se întrevede o recesiune globală, ci dimpotrivă, o creştere economică, este de aşteptat să vedem o stabilizare a preţului - „Este posibilă chiar o uşoară majorare a prețului în a doua jumătate a acestui an, pe măsura resorbirii cantităţilor excedentare de ţiţei din piaţa globală“. Vânzările de carburanți în România au crescut anul trecut cu 9%, impulsionate de cererea de motorină, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).