Nu o scăpaţi din ochi pe Kate Hudson

Şi-a anunţat despărţirea de soţ pe la mijlocul verii, iar de atunci s-au tot făcut speculaţii cu privire la motivele ce au cauzat eşecul căsniciei lui Kate Hudson cu rockerul Chris Robinson. Actriţa americană nu mai este scăpată din ochi de către papparazzi, doar, doar se va afla ceva pe placul publicaţiilor de scandal. Încă de pe platourile de filmare, cînd fiica lui Goldie Hawn le-a dat replici dintre cele mai haioase colegilor săi, Owen Wilson şi Matt Dillon, doi dintre cei mai vînaţi burlaci de la Hollywood, au tot existat speculaţii despre timpul tot mai lung care îi separa pe Kate Hudson şi Chris Robinson. Nici declaraţia dată publicităţii la unison de cei doi actori, cum să s-au îndrăgostit puţin de partenera lor nu a uşurat viaţa privată a actriţei. Nu iese niciodată foc fără fum şi de la premiera comediei "You Me and Dupri", Kate Hudson şi Owen Wilson au fost văzuţi împreună tot mai des. Atît de des încît şi-au petrecut şi vacanţa împreună. De atunci, cei doi par să nu se mai ferească de ochii lumii. Kate şi Owen au fost văzuţi luînd masa într-unul dintre cele mai şic restaurante de la Hollywood, moment în care aceştia s-au şi sărutat.

În ultima vreme, Kate Hudson a fost văzută şi făcînd cumpărături de zor într-un magazin de nou-născuţi. Frumoasa actriţă nu a plecat fără să cheltuiască 1.500 de dolari, cumpărînd 12 articole, un trusou întreg pentru un bebeluş. Fotoreporterii nu au putut însă să-şi dea seama de sexul nou-născutului.