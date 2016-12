„Nu“ pentru referendumul lui Băsescu

Diavolul se ascunde în… cvorum, care s-a dovedit a fi ieri „inamicul” şefului statului. Senatorii şi deputaţii au respins, în plenul reunit de ieri, solicitarea lui Traian Băsescu privind convocarea referendumului pentru un Parlament unicameral, cu cel mult 300 de aleşi. De fapt, parlamentarii au dat vot favorabil pentru cererea şefului statului, 191 votând „pentru“, 123 „împotrivă“ şi 69 de abţineri, dar pragul necesar unui aviz favorabil nu a fost întrunit. Avizul Parlamentului este consultativ, iar referendumul poate fi convocat oricum de Băsescu, prin decret prezidenţial. Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a susţinut, de la tribună, că demersul preşedintelui este „unul pur de câştig de capital politic“ şi ar trebui respins: „Noi, liberalii, cred că ar trebui să avem curajul să spunem: „Nu, domnule Băsescu, Parlamentul trebuie să fie dimensionat, ca în orice ţară civilizată europeană de dimensiune medie, în raport cu populaţia, nu cât vreţi dvs. în mod artificial - 300““.

INCIDENTE Şedinţa Parlamentului nu a fost lipsită de incidente. Când a luat cuvântul de la tribună, senatorul liberal Ioan Ghişe a spus că „cetăţeanul” Băsescu nu are autoritatea pentru a solicita un referendum, „pentru că există decizia Curţii Constituţionale că nu are competenţa pe chestiuni ce ţin de revizuirea Constituţiei“. El a cerut încă o dată Legislativului să supună la vot cererile sale privind constatarea rezultatului referendumului din 29 iulie 2012, adică să-l demită pe Băsescu. Liberalul a reiterat că procedura privind suspendarea lui Băsescu, din vara trecută, nu s-a terminat cu o hotărâre în constatare a Parlamentului, aşa cum ar fi trebuit, drept urmare, este discutabilă legitimitatea cu care Băsescu s-a întors la Cotroceni, iar preşedintele nu are drept să convoace un referendum. După micile ciondăneli pe marginea utilităţii demersului prezidenţial, s-a trecut la vot.

VOTURI PRO ŞI CONTRA Grupurile parlamentare ale PSD au votat pentru propunerea preşedintelui, alături de PDL, în timp ce PNL şi PP-DD au votat împotrivă. PSD şi UNPR „îşi exprimă surprinderea“ faţă de decizia parlamentarilor PNL şi PC de a vota împotriva proiectului de hotărâre privind referendumul, menţionând că decizia lor vine după ce în USL s-a convenit în favoarea unui vot pentru adoptarea acestei hotărâri. Liderul senatorilor PNL, Puiu Haşotti, a spus că liberalii au votat împotriva iniţiativei, considerând că este doar „o diversiune politică“ pentru un referendum ilegal. Liderul deputaţilor UDMR, Mate Andras, a precizat că grupurile Uniunii s-au abţinut de la vot deoarece consideră că nu există niciun temei şi oportunitate pentru organizarea acestui referendum. Pedeliştii vor cere convocarea Birourilor permanente ale Parlamentului pentru a discuta acest subiect. La rândul său, deputatul PDL Ioan Oltean s-a plâns: „Prin acest vot nu avem niciun răspuns, nici favorabil, nici nefavorabil“. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a declarat că Parlamentul şi-a îndeplinit procedura, votul nu va fi reluat, iar, după 20 de zile, Băsescu poate să stabilească când vrea declanşarea referendumului.