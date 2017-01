“Nu pot fi numai îngeri în funcţii, dar cei care greşesc vor fi schimbaţi”

Premierul Victor Ponta le-a spus, sâmbătă, celor peste 5.000 de oameni prezenţi la mitingul electoral al Uniunii Social Liberale (USL) de la Suceava că trebuie “să rupă blestemul” şi s-a angajat în faţa acestora că toţi cei care au greşit vor plăti, politic sau în faţa legii. El l-a criticat dur pe liderul judeţean PDL Suceava, Gheorghe Flutur, dar şi pe primarul PDL Suceava: “Am fost şi sunt om al legii şi pot să spun că am întâlnit mulţi hoţi în viaţa mea, dar niciunul mai mare decât Flutur. Sunt om politic şi recunosc că am întâlnit mulţi mincinoşi în viaţa mea, dar niciunul mai mare ca Flutur. Am întâlnit mulţi miniştri, dar niciunul care să omoare găinile oamenilor şi să vândă apă chioară şi apoi să bage milioane în buzunar pe necazul dvs. L-am cunoscut şi îl cunosc pe Emil Boc, slugarnic, mincinos, dar primarul Ion Lungu e mai rău decât Boc. Când aude de Flutur, parcă aude Boc de Băsescu”. Totodată, Ponta a dat asigurări că USL îşi va ţine promisiunile şi va arăta că lucrurile se pot schimba în bine, cu oameni cinstiţi şi profesionişti. El a arătat însă că este imposibil ca din 150 de numiri, toţi oamenii aleşi să fie “perfecţi”, dar a asigurat că cei care vor greşi vor fi imediat schimbaţi, aşa cum este cazul de la şefia ISC. De asemenea, la Bacău, Ponta a declarat că \'\'marea provocare\'\' a actualului Executiv este \'\'să contribuie la reuşita mediului de afaceri pentru a se crea noi locuri de muncă\'\'. În context, el a punctat faptul că instituţiile statului \'\'nu mai trebuie să căpuşeze mediul de afaceri pentru a face bani pentru partide\'\'.