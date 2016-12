„Nu poţi da mereu în măgarul care trage căruţa încărcată”

MAI MULTE OPŢIUNI Consultanţii în fiscalitate propun Guvernului simplificarea sistemului de TVA sau oferirea posibilităţii de a opta pentru modalitatea de aplicare a taxei şi impunerea unei taxe unice pe cifra de afaceri a companiilor, care să includă impozitul pe profit şi contribuţiile sociale. Spre exemplu, în state precum Polonia, Slovenia sau Suedia, TVA este aplicată la încasare, dar sistemul este opţional. „Aplicarea unui singur impozit ar simplifica procesul de raportare al firmelor. S-ar reduce povara administrativă şi evaziunea fiscală”, spune partenerul Pricewaterhouse Coopers Daniel Anghel. În ceea ce priveşte reducerea poverii administrative, pe care unii români o consideră foarte mare, specialistul în taxe de la PwC Ionuţ Simion spune că trebuie să acopere mai multe domenii: „Fiecare dintre companii are obligaţia să plătească doi, trei, cinci lei şi să alerge pe la diferite instituţii administrative. Sarcina fiscală trebuie aplicată nu numai celor care plătesc taxe şi impozite, ci şi celor care nu fac asta. Nu poţi da mereu în acelaşi măgar care trage la căruţa încărcată”. Consultanţii fiscali mai propun scutiri reale la profitul şi dividendul reinvestit, prevedere care, deşi este inclusă în Codul Fiscal, are probleme la aplicare. Totodată, mai este necesară o deducere suplimentară a dobânzii aferente creditelor pentru activităţile de agricultură, IT, energie regenerabilă şi îmbunătăţirea consumului de energie, potrivit specialiştilor PwC.

PARADOXUL FISCALITĂŢII Nivelul de colectare a taxelor şi impozitelor din România este acum de 75 - 80%, mult mai redus decât în alte state din Uniunea Europeană, creşterea la 90%, cum este în Spania, „putând face ca mediul fiscal să arate diferit”, apreciază cei de la PwC. În opinia şefului departamentului de consultanţă fiscală şi juridică al companiei, Peter de Ruiter, „un parados al simplificării regulilor este că va determina creşterea poverii fiscale”: „Un impozit mare nu împiedică oamenii de afaceri. În Suedia, nivelul taxelor este foarte mare, dar businessul este sprijinit. Problemele sunt mai mici acolo decât în România. Simplificarea fiscalităţii trebuie să aibă loc chiar dacă, în acelaşi timp, se măresc taxele”. Declaraţiile reprezentanţilor PwC au fost făcute în cadrul unui seminar pe teme fiscale organizat de Ziarul Financiar şi Pricewaterhouse Coopers.