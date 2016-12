Nu recunoaşte că a făcut trafic de cocaină

Unul dintre suspecţii arestaţi în dosarul „tona de cocaină” a fost audiat, ieri, timp de câteva ore, de magistraţii Tribunalului Constanţa. Adrian Vasile Chiribău susţine că este nevinovat şi nu îşi poate explica de ce a fost acuzat de trafic de droguri. El a declarat că se ocupă cu afaceri imobiliare de la vârsta de 18 ani şi la începutul anului trecut a venit la Constanţa pentru a încheia o tranzacţie cu un amic care construia un cartier rezidenţial şi vindea locuinţele la un preţ convenabil. „Într-o zi m-am întâlnit cu Elena Ramona Cioroabă la City Park Mall. O cunoaşteam de mai multă vreme, dar nu ne văzusem de vreo zece ani. Ea mi-a spus că are o fabrică şi se ocupă cu importul de lemne şi mi-a cerut ajutorul întrucât întâmpina greutăţi la vamă. Am luat legătura cu un partener de afaceri din Galaţi care a trimis, în câteva zile, la Constanţa, un specialist în importuri, Matei Iacob. Acesta s-a ocupat de toate formalităţile, eu nu am călcat niciodată în Portul Constanţa. Nu am făcut decât să o ajut pe Elena să se descurce pentru că era o femeie tânără, căreia i se puneau piedici pe oriunde se ducea!”, a declarat Chiribău. Totodată, instanţa a primit înapoi citaţia emisă pe numele lui Iulian Teşeleanu, şeful Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, pe care scria că martorul s-a mutat din Constanţa la Bucureşti. Teşeleanu trebuie reaudiat în acest caz întrucât declaraţia dată prima oară nu a fost completă. Reamintim că în acest dosar sunt arestate trei persoane - cetăţeanul spaniol Antonio Cano Alvarez, Elena Ramona Cioroabă şi Adrian Vasile Chiribău - pentru contrabandă cu 1.200 de kg de cocaină, descoperite, la începutul anului trecut, în Portul Constanţa-Sud Agigea. Afacerea a fost scoasă la iveală după ce poliţiştii au oprit unul dintre containere în timp ce ieşea din Portul Agigea. Anchetatorii au stabilit că activitatea era coordonată de cetăţeanul spaniol Antonio Cano Alvarez, ajutat de Elena Ramona Cioroabă şi Adrian Vasile Chiribău. Cei doi l-au racolat pe cel de-al patrulea român, Matei Iacob, un gălăţean care avea sarcina de a înlesni efectuarea operaţiunilor vamale în Portul Constanţa-Sud Agigea. Procurorii DIICOT Constanţa care i-au trimis în judecată pe cei trei spun că, în urma percheziţiei informatice efectuate la calculatoarele Ramonei Elena Cioroabă, s-a aflat că ultimele cuvinte cheie căutate pe Google au fost „droguri”, „captură”, „cât îţi iei pentru trafic de droguri” şi alte informaţii despre legislaţia despre trafic de narcotice.