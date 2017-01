„Nu renunţ nici la operă, nici la muzica uşoară”

Vlad Miriţă, artistul care a reprezentat România la Eurovision 2008, alături de Nico, a absolvit secţia de canto a Şcolii de Arte din Tîrgovişte, în anul 2000, a activat doi ani ca tenor, în cadrul Corului „Madrigal”, iar din 2006 este tenor la Opera Naţională din Bucureşti. Artistul a cîştigat numeroase premii la concursuri importante: premiul I la Festivalul „Mamaia 2002”, premiul I la Concursul Internaţional de Canto „Traian Grozăvescu” (2006), premiul „Musiktheater Wien” şi bursa „CEE Musiktheater 2007”. În exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, Vlad Miriţă a acordat un interviu în care a vorbit despre cariera sa, dar şi despre planurile sale.

Reporter: Cum se împacă muzica cultă cu stilul pe care l-aţi abordat alături de Nico?

Vlad Miriţă: Eu cu Nico am avut un proiect împreună, avem concerte împreună, dar noi sîntem, practic, doi artişti separaţi. Lumea a început să facă o asociere, dar eu şi Nico nu sîntem peste tot împreună, cu toate că ne face mare plăcere să cîntăm împreună, cu diverse ocazii. Totuşi, eu cînt muzică de operă, pe care o iubesc foarte tare, fiind solist la Opera Naţională. Eu, de obicei, chiar şi în zona muzicii uşoare, cînt totuşi genul pop-opera, care se apropie foarte mult de ceea ce cînt eu. Dar îmi place să interacţionez şi cu publicul de muzică uşoară, este un alt fel de public faţă de cel iubitor de operă. Le fac în paralel, nu renunţ nici la operă, pentru muzica uşoară, nici la muzica uşoară, pentru operă, numai că am perioade în care mai mult mă ocup de operă sau mai mult de muzica uşoară. De curînd, m-am ocupat de muzica uşoară pentru că a fost Eurovisionul, acum o să înceapă stagiunea la operă şi o să am acolo mai multe proiecte. Dar lucrurile se îmbină destul de frumos, deşi sînt mulţi care spun că nu le pot face pe amîndouă bine, eu mă încăpăţînez să le fac.

Rep: Vă gîndiţi să mai colaboraţi şi cu alţi interpreţi de muzică uşoară?

V.M: Sigur, sînt foarte mulţi artişti talentaţi, care mie îmi plac foarte mult. Îmi plac mult artiştii care cîntă cu adevărat, îmi place Andra, s-ar putea să realizăm un proiect împreună, chiar am avut, de curînd, o discuţie cu ea. La un eveniment caritabil pentru sinistraţii din Moldova, m-am întîlnit şi cu băieţii de la „Direcţia 5” şi tot vorbind şi apreciindu-ne reciproc, am manifestat aceeaşi idee: să realizăm un proiect împreună. Sînt mulţi artişti cu care mi-ar plăcea să colaborez, muzica trebuie să fie fără bariere. Noi oferim, publicul decide dacă îi place sau nu... Sper ca din viitoarele colaborări să se nască lucruri cît mai bune.

Rep: La Constanţa cînd veţi reveni?

V.M: Nu ştiu încă, dar la Constanţa revin cu mare plăcere. La Opera din Constanţa, de exemplu, cred că voi reveni destul de curînd, în stagiunea care urmează. Mă înţeleg foarte bine cu conducerea de acolo şi chiar pot spune că sînt prieten cu doamna directoare, cu Daniela Vlădescu. Revin la Constanţa cu mare drag, sper să se ivească ocazia cît mai repede, plus că este o mare plăcere să revăd marea, de fiecare dată.

Rep: Aveţi un mesaj pentru publicul de la malul mării?

V.M: Să fie bucuros că stă aici, la malul mării, că poate vedea marea de fiecare dată. Să asculte muzică bună şi îi urez multă sănătate, că este cea mai importantă.