„Nu s-a înecat singur, cred că este vorba despre o crimă!”

Durerea unei femei, al cărei soţ este dispărut din noiembrie 2012, a atins cote maxime. Elena Paţachia, din Valu lui Traian, spune că este disperată şi că nimeni nu o ajută să afle ce s-a întâmplat cu soţul ei, Ion Paţachia, de 48 ani. La data dispariţiei, bărbatul lucra pe o macara plutitoare aflată sub pavilion Grecia, acostată pe Dunăre, în zona localităţii Cochirleni. Poliţiştii Postului Transporturi (TN) Cernavodă susţin că cel care a anunţat dispariţia marinarului a fost Gheorghe Popescu, unul dintre paznicii angajaţi să-i ajute în fiecare noapte pe cei care erau de serviciu pe macara. El a declarat că, în seara respectivă, Paţachia nu a venit pe malul Dunării să-l transporte cu barca până la bord, iar când a reuşit să traverseze fluviul cu barca unui localnic, a constatat că Paţachia nu era pe macara. Atunci a sunat la 112 şi a cerut ajutor. Nici până-n ziua de azi cadavrul nu a fost găsit.

BĂNUIELI Deşi una dintre variantele poliţiştilor este că Ion Paţachia ar fi căzut de pe macara şi s-ar fi înecat în Dunăre, soţia marinarului nu crede acest lucru. „Soţul meu era foarte atent pe unde mergea, a construit case şi putea să-şi ţină echilibrul pe streaşină, nu cred că a căzut din greşeală în Dunăre. Eu sunt de părere că ceva ciudat s-a petrecut acolo, iar paznicul Popescu ştie exact ce s-a întâmplat, dar nu vrea să spună pentru că a fost implicat direct în dispariţia soţului meu. Ar trebui dus la detectorul de minciuni ca să zică adevărul. Tot ceea ce am aflat ulterior arată că soţul meu nu s-a sinucis şi nici nu cred că i s-a făcut rău şi a căzut în apă. Un bătrân din Cochirleni i-a spus fiicei mele să-i aprindă o lumânare tatălui ei pentru că este mort în Dunăre. Deşi le-am spus poliţiştilor să-l audieze, nu am fost ascultată”, a afirmat Elena Paţachia. Ea a adăugat că ştia că Ion Paţachia obişnuia să le vândă localnicilor din Cochirleni motorină de la bordul macaralei. „Afacerea o făcea împreună cu paznicul Popescu şi mă tem ca nu cumva de aici să i se tragă moartea. În urma unei discuţii cu patronii soţului meu, am aflat că, în ziua dispariţiei soţului meu, paznicul a apărut cu o tăietură foarte adâncă la mâna dreaptă, pe care nu a putut să o justifice. Mai mult, soţul meu avea o agendă în care-şi nota tot ceea ce vindea. Am găsit-o cu foile rupte. Toate aceste indicii mă fac să cred că nu este vorba despre un accident de muncă, ci mai degrabă despre o crimă pentru că se fura motorină în cantităţi foarte mari de la ambarcaţiune”, a mai spus Elena Paţachia. Femeia face apel la autorităţi să o ajute să dezlege misterul dispariţiei soţului ei.

ANCHETĂ Contactat telefonic, şeful Postului de Poliţie TN Cernavodă, ag. şef Valentin Armeanu, a declarat că Ion Paţachia este dat în urmărire generală pentru că nu se ştie sigur dacă s-a înecat, în condiţiile în care nu a fost găsit cadavrul. „Am audiat multe persoane, am făcut cercetări, tot ceea ce ne-a stat în putinţă, însă nimeni nu a văzut nimic. Abia când va apărea cadavrul vom avea răspunsuri la toate întrebările. Până atunci însă, nu puteam acuza pe nimeni fără dovezi clare”, a mai spus ag. şef Armeanu.