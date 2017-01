Nu s-au comis abuzuri la modificările SOTRM!

06:30:17 / 30 Aprilie 2014

Echipa corpului de "control"

Echipa de control a confirmat...decizia liderilor locali. Nu cred ca existau indoieli ca echipa va gasi nereguli, trebuia din contra sa confirme ca totul sa facut dupa "lege". Din pacate in judetul Constanta, nu cred ca avem o istorie in domeniul medical. Spitalul de "oase" din Eforie era probabil singurul care avea o faima in toata tara. Am reusit sa distrugem o echipa care lucra in conditii f. grele si care era cautata de pacienti pentru profesionalismul si eficienta ei. Ca in multe alte cazuri care au existat in tara dupa revolutie,sa dovedit ca este mai usor sa distrugi in loc sa refaci. Si apoi sa trimiti o echipa de "control" care sa confirme justetea legii... Pacat