Nu scăpăm de creşterea taxelor şi impozitelor

Chiar dacă, în scurt timp, vor fi aplicate măsurile de austeritate pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea, tot mai multe voci sunt de părere că nu vor fi suficiente şi se va ajunge curând în situaţia în care se vor mări şi taxele şi impozitele. Fostul ministru de Finanţe Daniel Dăianu spune că măsura ar putea fi evitată doar dacă evaziunea fiscală va fi combătută. Ipoteză puţin probabilă, afirmă Dăianu. „Noi nu vom putea evita creşteri de taxe şi impozite care ar privi anul 2011, cu o rezervă, şi anume dacă am avea eficacitate grozavă în combaterea evaziunii fiscale”, a declarat fostul ministru. „Suntem singura ţară din Uniunea Europeană unde veniturile fiscale nu depăşesc 29%. Peste tot veniturile sunt cu 5-6 procente mai mari. Chiar dacă am fiscaliza agricultura şi am aduce 2-3% din Produsul Intern Brut (PIB), ceea ce este un gând temerar pentru că nu poţi să fiscalizezi agricultura peste noapte, tot îţi rămâne o diferenţă inexplicabilă”, a subliniat fostul ministru. „Dacă s-ar obţine rezultate foarte bune şi să avem câştiguri de 2-3 procente din PIB la încasările bugetare am putea să evităm creşterea de taxe şi impozite care ar fi în beneficiul întreprinzătorilor, al economiei, pentru că o creştere de taxe şi impozite măreşte probabilitatea ca revirimentul din 2011 să fie firav”, a spus Dăianu.