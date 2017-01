Nu scăpăm de ploi, dar vremea se încălzește

Vremea redevine capricioasă în zilele următoare, ne anunță meteorologii. Cu toate că vremea continuă să se încălzească în Dobrogea, cu temperaturi de până la 27 de grade Celsius, îşi vor face apariţia ploile însoţite de descărcări electrice, potrivit prognozei realizate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Astăzi, vremea se va încălzi, iar temperaturile maxime se vor încadra între 20 şi 25 de grade Celsius. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare. Mâine, vremea va deveni instabilă și vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, posibil, grindină. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade C, iar minimele între 13 și 15 grade C. Vineri, 15 mai, vom avea parte, în general, de frumoasă, cu cer variabil. Maximele se vor încadra între 20 și 24 de grade C, iar minimele între 12 și 14 grade C.