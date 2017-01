Nu scăpăm de ploi nici în weekend

Vești proaste de la mteo! În weekend vom avea parte de vreme urâtă, cu ploi însoțite de descărcări electrice. Cu toate acestea, vom vedea și câteva raze ale soarelui. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie spun că sâmbătă, 7 mai, nu vom scăpa de ploi în Dobrogea. Soarele își va face apariția dintre nori, însă nu ar trebui să renunțați la umbrelă, pentru că vor mai fi șanse de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse sâmbătă între 17 și 21 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa în jurul valorilor de 9 - 12 grade C. Nici duminică, 8 mai, nu vom scăpa de ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 19 grade, iar minimele între 9 și 12 grade Celsius. Luni, 9 martie, vremea nu se va schimba față de zilele precedente. Va ploua și vom avea parte atât de soare, cât și de nori. Maximele se vor încadra între 16 și 20 de grade C, iar minimele între 8 și 13 grade C.