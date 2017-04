Nu scăpăm de vremea mohorâtă! Se răcește și plouă!

Pentru următoarele zile meteorologii anunță vreme mohorâtă la Constanța, cu temperaturi în scădere și ploi. Astfel, miercuri, 5 aprilie, sunt anunțate precipitații, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 17 grade C, iar minimele între 5 și 8 grade C. Și joi, 6 aprilie, sunt anunțate precipitații, fără modificări prea mari din punct de vedere termic; temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 12 și 17 grade C, iar minimele - între 5 și 9 grade C. Pentru vineri, 7 aprilie, meteorologii prognozează, însă, o răcire a vremii și, din nou, precipitații. Astfel, temperaturile maxime nu vor mai depăși 12 grade C, iar minimele vor fi situate în intervalul 2 și 5 grade C.