Nu se diminuează fondurile UE pentru România!

CÂŞTIG După ce a câştigat bătălia cu Băsescu pe tema reprezentării la şedinţa Consiliului European, premierul Victor Ponta a transmis către ţară, vineri, primele veşti bune. Ponta a anunţat că, în urma unei runde de discuţii în Consiliul European, România nu va avea diminuări ale fondurilor europene disponibile pentru perioada de programare 2014 - 2020, însă ţara trebuie să îşi îmbunătăţească rata absorbţiei fondurilor comunitare. „România, în 2014 – 2020, nu va avea fonduri europene reduse nici în ceea ce priveşte plăţile directe, Politica Agricolă Comună, nici în ceea ce priveşte fondurile structurale şi de coeziune. Evident, însă, că ţine foarte mult de noi şi am susţinut principiile anunţate şi de statele net contributoare în aşa-numitele better standing. Este obligaţia noastră de a ne îmbunătăţi capacitatea de absorbţie a fondurilor europene şi de a identifica în mod corect priorităţile pentru România în ceea ce priveşte perioada 2014 - 2020 în aşa fel încât să folosim cu adevărat fondurile europene în ideea unor investiţii care să creeze creştere economică şi locuri de muncă”, a spus Ponta. Premierul a adăugat, de asemenea, că, la discuţiile privind Pactul de creştere economică şi crearea de locuri de muncă, România a primit asigurări că nu vor fi diminuate fondurile europene pentru finanţarea acestui instrument, în condiţiile în care ţara noastră are cel mai redus grad al absorbţiei fondurilor UE. Totodată, România a obţinut şi o flexibilitate în alocarea de fonduri de la un program operaţional la altul, în cadrul anvelopei disponibile, a precizat Ponta. Potrivit şefului Guvernului, preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a apreciat, în recomandările specifice de ţară, că România s-a încadrat în coordonatele pe care le are prin acordurile internaţionale. Barroso a recomandat, în context, ca România să păstreze încadrarea şi obligaţiile pe care şi le-a asumat Guvernul cu structurile internaţionale financiare.

LA RAPORT, ÎN PARLAMENT ?eful Guvernului a adăugat că România are toate şansele să obţină din partea Uniunii Europene, în toamna acestui an, o decizie favorabilă privind intrarea în Spaţiul Schengen prin ridicarea controalelor la graniţele aeriene şi maritime şi ulterior, până la finele lunii martie 2012, la cele terestre. Referitor la concluziile de la Bruxelles, premierul a anunţat că va adresa, marţi, plenului reunit al Parlamentului, în cadrul unei sesiuni extraordinare, mesajul său privind discuţiile care au avut loc la Consiliul European. Tot în conferinţa susţinută la Bruxelles, Ponta a declarat că apreciază decizia preşedintelui Traian Băsescu de a rămâne la Bucureşti şi a adăugat că se putea ajunge la aceeaşi soluţie „dacă eram un pic mai flexibili”. În plus, el a adăugat că nu are nicio problemă să se prezinte la Parchet, referindu-se la plângerile penale formulate împotriva sa pe tema participării la Consiliul European, după decizia CCR potrivit căreia preşedintele este cel care reprezintă România. Ponta a spus că va respecta, în egală măsură, atât decizia Parlamentului, cât şi hotărârea Curţii Constituţionale în cazul participării la reuniunile Consiliului European, adăugând însă că „cea mai legitimă” instituţie este, totuşi, Parlamentul. În fine, premierul a mai spus că îl va informa pe preşedintele Traian Băsescu despre concluziile reuniunii Consiliului European, adăugând că acestuia nu i-a cerut doar joi un mandat pentru reuniunea Consiliului European.