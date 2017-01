Nu se învață minte! Alți doi eliminați de la Bacalaureat!

Chiar dacă aproape fiecare probă de examen se încheie cu eliminați, tinerii care aspiră la diploma de Bacalaureat nu renunță la încercările de a promova examenele prin fraudă. După ce, la proba de Limba și literatura română de luni, opt candidați care dădeau examenul în județul Constanța au fost prinși încercând să copieze și eliminați, nici la proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), tinerii nu s-au dat în lături de la fraudarea testării. Doi candidați care susțineau proba obligatorie la centrele de examen Liceul Teoretic Murfatlar și Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu” din Medgidia au fost surprinși în timp ce încercau să copieze folosind fițuici, dar și dispozitive de copiat cu cască. Astfel, numărul absolvenților din județul Constanța care au participat la sesiunea august - septembrie 2015 a examenului de Bacalaureat și au fost eliminați a ajuns la 10, după doar două probe de examen.

DIN CEI 1.390 DE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI PENTRU A SUSȚINE PROBA DE IERI, APROXIMATIV 300 AU ABSENTAT.

ȘI-AU CALCULAT REZULTATELE LA SUTIME

Părerile elevilor care au ieșit ieri din examen la centrul de la Colegiul Tehnic ”Tomis” Constanța au fost împărțite: în timp ce unii se bucurau că subiectele primite li s-au părut mai ușoare decât în sesiunea precedentă, pe chipurile altora se citea îngrijorarea. ”Am nevoie de 6 ca să promovez. Am scris, dar nu am știut să rezolv toate exercițiile și acum am emoții. După calculele mele, ar trebui să iau examenul”, a spus un tânăr. Altă elevă era și mai pesimistă la ieșirea din examen. ”O să vin și la anul. Asta este. Am rezolvat subiectul corect, iar la sfârșit, am tăiat ce scrisesem și era corect și am completat cu altă rezolvare. Mi-e așa de ciudă...”, povestea tânăra. În schimb, elevii care s-au pregătit intens în această vară și care au picat pe subiect au considerat subiectele mai ușoare decât cele din vară. ”M-am pregătit în vara asta pentru că vreau să iau examenul. În ultimele două săptămâni am făcut meditații în fiecare zi câte 7 ore, așa că sunt sigură că voi lua examenul. Am nevoie de nota 5”, a spus o elevă la ieșirea din centrul de examen.