Nu se mai fac disponibilizări pe piaţa muncii!

Veşti bune vin, în sfârşit, pentru plătitorii de pe piaţa muncii şi în ce priveşte contribuţiile financiare şi în ce priveşte siguranţa joburilor. Guvernul are în vedere o reducere a contribuţiilor sociale la angajator din 2013, a anunţat, ieri, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, la prezentarea unui studiu al PricewaterhouseCoopers România. “Noi am propus scăderea cu 5% a CAS la angajator, din 2013. Am corelat acest lucru şi cu creşterea salariului minim pe economie. După calculele noastre, a rezultat că vom avea deficit bugetar doar pe o perioadă mică şi la un nivel scăzut. Eventual va fi şi un impozit mai mic pe salarii la cei cu câştiguri foarte mici”, a declarat ministrul, care a ţinut să sublinieze că noul Guvern are nevoie de timp pentru a aplica noi măsuri pe piaţa muncii. “Este clar că în acest interval de timp scurt, de şase luni, nu se pot face modificări majore. Bugetul este într-un impas, pentru că banii au fost cheltuiţi ineficient de fosta guvernare. Vrem să putem construi un program de guvernare care, începând din ianuarie, anul viitor, să poată fi aplicat imediat. Acum trebuie creată posibilitatea aplicării legilor existente, care nu se pot aplica aşa cum sunt acum. Mă refer la Legea salarizării, Legea învăţământului, care au fost adoptate prin asumare”, a mai declarat ministrul.

FĂRĂ DISPONIBILIZĂRI Ministrul Muncii a dat asigurări că în sectorul bugetar nu vor avea loc reduceri de personal în perioada imediat următoare, dar nici nu va fi crescut numărul angajărilor. “Nu sunt prevăzute, într-o perioadă scurtă, nici reduceri de personal, dar nici angajări. Au fost şi excepţii în sectoare cheie, cum este cel sanitar, unde s-au aprobat 500 de posturi pentru noi angajări, unde era o lipsă acută de personal mediu. Cred că aşteptările populaţiei în această perioadă sunt foarte mari, dar noi avem reale probleme în a pune lucrurile în ordine, pentru că, în ultimii ani, în administraţia centrală şi locală s-a produs un adevărat haos. Instituţiile au fost mult politizate. La conducerea acestora s-au aflat persoane care nu au făcut lucrurile aşa cum trebuie. Trebuie să creăm un cadru instituţional funcţional”, a mai spus Mariana Câmpeanu.