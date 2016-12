Nu se mai finanţează amenajarea parcurilor în mediul rural

„NU” LICITAŢIILOR PENTRU PARCURI În condiţiile în care oricum nu a onorat la plată prea multe proiecte pentru amenajarea de parcuri în mediul rural, Ministerul Mediului a decis de curând că nu va mai organiza în acest an licitaţii pentru aceste investiţii. Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a explicat însă că vor fi finalizate cele peste 200 de astfel de proiecte aflate deja în derulare. Întrebat dacă s-a gândit să analizeze mai clar criteriile pe baza cărora sunt amenajate parcurile, în condiţiile în care au fost semnalate cazuri în care spaţiile verzi erau amenajate chiar în mijlocul pădurii, ministrul a arătat că el a „moştenit“ peste o mie de proiecte de la foştii miniştri, dar că, personal, consideră că astfel de construcţii ar trebui ridicate numai în oraşe. Cu toate acestea chiar el a permis amenajarea de parcuri acolo unde nu era cazul. „Eu am moştenit 1.043 de proiecte care stăteau în patru dulapuri şi nu aveam cum să nu le analizez, pentru că erau sesiuni anunţate dinainte. Eu am un punct de vedere personal: dacă am fi avut mai mulţi bani să anunţăm o sesiune anul acesta, am fi anunţat numai pe oraşe“, a spus Borbely, ascunzându-se din nou în spatele deciziilor predecesorilor săi, în condiţiile în care ocupă de destul de mulţi ani fotoliul de ministru al Mediului.

PROIECTE FĂRĂ RĂSPUNS În judeţul Constanţa au fost deja amenajate parcuri prin programul guvernamental în doar şase localităţi: Chirnogeni, Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Poarta Albă şi Lumina. Fără a fi vorba în niciun caz despre parcuri amenajate în păduri sau în zone care nu se pretau în acest sens, primarii, dar mai ales locuitorii comunelor beneficiare se bucură de aceste spaţii pe care le consideră mai mult decât necesare. Un astfel de caz este cel din comuna Chirnogeni, unde administraţia locală a amenajat un parc în centrul localităţii, pe un teren lăsat în paragină. Terenul era curăţat an de an de administraţia locală pentru că strica imaginea localităţii, însă după ce spaţiul a fost transformat într-un parc centrul localităţii arată mult mai bine. „Parcul a fost amenajat pe o suprafaţă de 1,8 ha, unde am construit alei, am plantat flori, arbori şi arbuşti ornamentali, am pus bănci, coşuri de gunoi şi am împrejmuit parcul. Este foarte util şi ne bucurăm că am reuşit să-l amenajăm“, a declarat primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta. De asemenea, în judeţul Constanţa mai există trei proiecte care se află în derulare în comunele Lipniţa, Fântânele şi Gârliciu şi foarte multe proiecte care au fost respinse de administraţia centrală. De asemenea, nu puţini sunt primarii care spun că au depus proiectele şi că nu au primit răspuns nici după trei ani. În această situaţie se află Primăria Cerchezu care aşteaptă un răspuns încă din 2009.