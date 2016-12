Nu se mai găsesc bilete pentru concertul Vaya con Dios

Veşti triste pentru cei care nu au apucat să îşi rezerve locuri la concertul pe care trupa belgiană Vaya con Dios îl va susţine în România: organizatorii spectacolului, Events, informează că toate biletele au fost epuizate! Show-ul celebrei trupe se va desfăşura pe 13 octombrie, la Sala Palatului din Bucureşti.

Renumita solistă Dani Klein va fi acompaniată, pe scena Sălii Palatului, de şase muzicieni: Salvatore La Rocca, William Lecomte, Thierry Van Durme, Hans van Oosterhout, Red Gjeci şi Tim De Jonghe. Din spusele organizatorilor, din cabina solistei nu vor lipsi vinul alb şi roşu, fructele, dar şi platouri cu legume proaspete, asortate cu brînzeturi. După spectacol, toţi membrii trupei se vor delecta cu pizza, mai puţin Dani, pe care o aşteaptă o relaxantă şedinţă de masaj. De-asemenea, faimoşii muzicieni belgieni vor să încerce la Bucureşti şi mărcile locale de bere.

Trupa s-a făcut celebră prin hit-uri precum: „What’s a Woman, „Nah Neh Nah”, „Don’t Cry for Louie” „Puerto Rico”, „Heading for a Fall”, „Just a Friend of Mine” sau „Don’t Break My Heart”. Povestea Vaya con Dios („Du-te cu Dumnezeu”) a început în urmă cu mai bine de douăzeci de ani, cînd i-a adus pe aceeaşi scenă pe solista Dani Klein, chitaristul Willy Lambregt şi contrabasistul Dirk Schoufs. Cei trei împărtăşeau aceleaşi gusturi muzicale: jazzul, opera şi muzica gipsy, genuri care nu erau foarte apreciate în acea vreme la Bruxelles. Cu albumul „Night Owls” din 1990, trupa ajunge să vîndă milioane de albume. Sub presiunea celebrităţii, formaţia se va destrăma, iar reîntoarcerea la muzică s-a produs în 1999, cu albumul „Purple Prose”. În 2004 apare „The Promise”, iar în 2006 este lansat cel mai semnificativ album al trupei, „The Ultimate Collection”.