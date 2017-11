Nu se poate așa ceva! Cel puțin un sfert din populația României, OBEZĂ!

Obezitatea este o boală cu o frecvență din ce în ce mai crescută nu doar în rândul adulților, ci și în rândul copiilor și tinerilor. Cel puțin un sfert din populația României este afectată de obezitate, a declarat, în cadrul Conferinței Dieteticienilor "Obezitatea la copil - actualități, implicații și perspective de prevenție și tratament", prodecanul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) din Târgu Mureș, conf. univ. dr. Monica Tarcea. "În România, un sfert din populație este afectată de obezitate; acestea sunt datele oficiale, dar acest procentaj este mult mai ridicat pentru că multe persoane nu se prezintă la medic, nu sunt diagnosticate, nu sunt luate în evidență. Cifrele sunt oricum îngrijorătoare", a spus dr. Tarcea, citat de Agerpres. Obezitatea la copil este o temă mai mult decât actuală și se vede că, oricât am discuta despre ea, nu reușim să o rezolvăm corect pentru că sunt foarte mulți factori obezogeni în jurul nostru, foarte mulți factori comportamentali greu de identificat și nu întotdeauna avem susțineri financiare pentru programe de prevenire a obezității. Este o boală cu o frecvență din ce în ce mai mare în rândul copiilor, al tinerilor, dar și al adulților. Trebuie să facem neapărat ceva. Surpriza mea și a echipei mele a fost că, în momentul în care am lansat invitația la această conferință, am primit răspuns din partea multor persoane, specialiști valoroși din diverse domenii de activitate, genetică, clinică, psihologie, sport etc. Interes există inclusiv din partea populației și a medicilor de familie, dar și din partea specialiștilor", a arătat Monica Tarcea, precizând că trebuie tras un semnal de alarmă.