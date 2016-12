Nu se verifică abuzurile, ci judecătorii care au achitat-o pe Rarinca

12:19:30 / 17 Iunie 2015

nu se poate!!!

Este incredibil:stai 6 luni in puscarie nevinovat,judecatorul te gaseste nevinovat dar capii sistemului hotarasc altceva.Alo,ati auzit de prezumtia de nevinovatie?nu eu trebuie sa dovedesc ca sunt nevinovat,voi trebuie sa -mi dovediti vina;dar de abuzul in serviciu si de trafic de influenta ati auzit?sau astea sunt pt.restul fiindca voi sunteti deasupra legii desi clamati egalitatea in fata ei.Cum sa te pui in situatia cand reprezinti justitia la cel mai inalt nivel unde se cauta adevarul, in postura de a fi acuzat de neonorarea unei datorii?Este inadmisibil cand cineva comite abuzuri grosolane in vazul intergii tari sa nu poata fi tras la raspundere.Chiar si in numele unei cauze cum este lupta impotriva coruptiei nu poti sa pedepsesti o ilegalitate comitand chiar tu care trebuie sa respecti legea o alta ilegalitate.ESTE IMORAL SI TOTAL IMPOTRIVA IDEII DE JUSTITIE. Poate se implica si mediatorul intre puterile statului(pe care nu l-am votat)dar nu prea cred;din pacate pare sa se repete experienta Constantinescu invins de "sistemul securist".De ce ne complacem in ipocrizie diplomatica si facem o celula de criza pt. cativa romani surprinsi de evenimente in afara tarii iar pt. unul (din nefericire nu este singurul caz)dinauntru nu?adica,vezi eu am grija romanilor!Vax!