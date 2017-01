Nu ştia ce corp frumos are!

Chiar dacă admite că este o mare pofticioasă şi o amatoare de mâncare bună, actriţa americană Gwyneth Paltrow nu încetează să îşi surprindă admiratorii cu un corp perfect. De altfel, în numărul din mai al revistei americane ”SELF”, Gwyneth Paltrow apare într-o ţinută sumară chiar pe copertă, dezvăluindu-şi forma de zile mari. Actriţa a acordat un interviu respectivei reviste, vorbind despre noua sa carte de bucate, intituată ”My Father’s Daughter: Delicious, Easy Recipes Celebrating Family & Togetherness”. Actriţa nu s-a sfiit să vorbească despre obiceiurile sale culinare, mai ales că o bună bucată de timp a fost adepta regimului macrobiotic, pe care l-a adoptat după ce tatăl ei, Bruce, a fost diagnosticat cu cancer, în anul 1998.

Gwyneth Paltrow mărturiseşte că la început nu s-a gândit niciodată că ar avea un corp de admirat. ”Mă credeam prea ciolănoasă în partea de sus şi prea bombată în partea de jos a corpului. Dar, antrenorul meu, Tracy Anderson, a reuşit să îmi conceapă un program de exerciţii care mi-au schimbat complet aspectul picioarelor, feselor, braţelor şi abdomenului. Acum mă simt grozav şi nu mă mai feresc să adopt ţinute mai sumare”, a mărturisit actriţa. Gwyneth Paltrow, care face 45 de minute de exerciţii cardio, de cinci ori pe săptămână, îşi suplimentează eforturile fizice şi cu exerciţii musculare, tonifiindu-şi şi reliefându-şi musuculatura din zonele esenţiale.

”Susţin că întotdeauna mănânc corect, dar chiar aseară am mâncat paste cu raţă şi sos roşu, scoici pane şi am băut şi două pahare de vin roşu. Totuşi, atunci când vreau să dau jos, renunţ la paste, pâine şi cartofi”, a mărturisit actriţa. Declarând că partea dorsală reprezintă marea ei problemă, Gwyneth a admis că atunci când pleacă în vacanţe, se mai abate de la regimul ei obişnuit şi nici exerciţii fizice nu face. Totuşi, admite ea, atunci când îşi vede câte o poză prin vreo revistă sau reclamă, este foarte încântată de felul cum arată şi îşi spune că nu va renunţa niciodată la tabieturile ei nutriţionale şi sportive. ”Am 38 de ani, am doi copii şi mă simt excelent în pielea mea”, mărturiseşte Gwyneth.