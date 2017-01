Nu știi ce babă să-ți alegi? Vezi prognoza meteorologilor!

Tradiția spune că, așa cum îți e baba pe care ți-ai ales-o în perioada 1 - 9 martie, așa îți va merge până primăvara viitoare. Cei care nu știu ce babă să aleagă pot trișa și pot arunca o privire pe prognoza meteo pe două săptămâni emisă de meteorologi. În Dobrogea, vremea se va menține caldă în următoarele două săptămâni, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă în intervalul 1 - 13 martie. Intervalul va debuta cu o încălzire a vremii. Vor fi maxime de 14 grade Celsius și minime în medie de 6 - 8 grade C. Pe 3 și 4 martie, temperatura va fi mai coborâtă, media regională a temperaturilor maxime urmând să fie de 11 grade C, iar a celor minime de 4 - 5 grade C. Spre finalul acestei săptămâni, temperaturile vor crește din nou, spre maxime în jurul valorii de 14 grade C și minime de 6 - 7 grade C. După 9 martie, tendința valorilor termice va fi de scădere ușoară. În zona litorală, valorile diurne de temperatură se vor menține mai scăzute. Probabilitatea pentru ploi slabe va fi mai ridicată în jurul datei de 4 martie și după data de 8 martie.