Nu știu o boabă de română și abia rup engleză, dar au promovat Rezidențiatul!

Rămâne o enigmă cum unii absolvenți de medicină au reușit să răspundă celor 200 de întrebări, în 4 ore, chiar dacă s-a dovedit că nu știau o boabă de română și abia rup engleză. Cum au citit tinerii și au și răspuns corect la cele 200 de întrebări scrise în limba română din toți cei 6 ani de medicină, la toate specialitățile? Curentul.info scrie cum supraveghetorii din sălile de examinare vorbeau engleză cu unii dintre competitorii care nu înțelegeau românește (!?). Ciudat este faptul că acești candidați au avut punctaje foarte mari, care le-au permis intrarea în rezidențiat pe specialități precum... chirurgie. ”La examen au fost două marocance care aveau pașapoarte non-UE și „comisia a zis în gura mare că nu au ce să caute și întrebau cum le-a permis DSP-ul să se înscrie!!!”. Au intrat la chirurgie”, scrie curentul.info. Există chiar și un film video unde reporterul întreabă un tânăr 100% sirian, ieșit din sala de concurs, ce a făcut, însă el nu a putut răspunde pe motiv că nu cunoaște limba română. Soția sa, din România, a sărit în ajutor și a spus că nu vorbește românește, dar a promovat cu „seven hundred and eight one”, un punctaj mare. A corectat engleza lui stricată... Oare cum a putut răspunde tânărul sirian corect la 200 de întrebări, deloc ușoare, formulate în limbaj de specialitate? Iată un exemplu, prezentat de curentul.info: „17. Selectați afirmația falsă, în legătură cu clasificarea tumorilor în funcție de biologia tumorală: A) Proteina erb-B2 conferă un prognostic mai puțin bun tumorilor care o exprimă, B) Se bazează pe prezența alterărilor moleculare, C) În cancerul de sân, expresia receptorilor hormonali oferă un prognostic mai bun dacă acești receptori sunt exprimați, D) Exprimarea puternică a erb-B2 permite luarea în considerare a unui tratament specific țintit împotriva acestei molecule, E) este clasificarea prognostică principală”. Trebuie menționat că multe dintre întrebări au fost formulate astfel încât să încurce candidații... Reamintim că au existat absolvenți vorbitori de limba română care au promovat concursul, dar care au rămas fără locuri!