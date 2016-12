„Nu sunt faimos, dar sunt aromân”, în haine de gală

16:57:25 / 02 Ianuarie 2016

film

Am vazut filmul de 7-8 ori ca sa fiu absolut sigur despre ce vorbesc. E un film de mare rahat din pacate; e mai mult o tiganiada care ii face de ras pe aromani. La banii lor puteau dracu sa angajeze un regizor si un scenarist roman sa le faca un film. Ca doar au castigat vagoane de premii internationale. Poate or fi si chiar machedoni printre acestia. Si avem regizori care au facut si din caccat bici, pe bugete absolut ridicole. Daca mai aveam dubii ca aromana e un fel de limba si nu cel mai distantat dialect; acum nu il mai am. Acum sunt absolut sigur 100% ca aromana e doar un dialect; bazat pe vechea limba inculta si primitiva romaneasca; care intre timp s-a modificat in romania. E un fel de capsula a timpului. Bunicii si strabunicii mei din oltenia si muntenia folosea mereu aproape in intregime dialectul ''aroman''. E limbajul doar oierilor, fara carte placati aiurea acum vreo 2 sute de ani prin lume. Care n-a mai evoluat fonetic, gramatical si lingvistic simultan cu limba culta modernizata din romania. Limba romana e construita pe scheletul limbii latine. Limba latina e cea mai apropiata limba de limba romana. Daca compar o pagina scrisa in latina, romana si aromana, constat ca 5-10% din cuvintele latine au corespondenta in romaan si aromana. Insa mai constat ca intre romana si aromana sunt peste 50% din cuvinte asemantoare. Daca in raport cu limba italiana, dialectul sicilian are in comun un lexic de maxim 10% la suta; atunci aromanii cu peste 50% din lexic comun, ce drraccu mai sunt ei? Numai un analfabet isi poate inchipui ca aromana e o alta limba. E doar limba romana arhaica primitiva asa cum era ea prin muntenia acum vreo 2-3 sute de ani...si atat. Am vrut sa pun un pariu cu amic machedon pe 10.000 euro ca in 3 luni invat dialectul aroman. Machedonu (Goane se numeste el) care din pacate ca e doar aroman nu si e prost; mi-a spus; sunt deacord cu conditia sa pariezi cu mine ca o sa inveti apoi si italiana tot in 3 luni. Da-mi frate 3 ani pentru italiana, ca asta e limba nu dialect, am spus...N-a vrut; asa ca n-am mai pariat de nici un fel. In concluzie Romanilor, aromanilor sau mechedonilor; sunteti cretini si idioti daca cosiderati aromana limba si nu doar un dialect.