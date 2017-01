„Nu sunt o persoană violentă, nu am vrut să omor pe nimeni”

Principalul suspect în cazul dublului asasinat de la Cernavodă, Giani Deli-Iorga, a apărut, ieri, în faţa judecătorilor şi a povestit cu lux de amănunte cum a ajuns să-i ucidă cu sânge rece pe soţii Petre şi Elena Garoafă. „Pe 3 ianuarie eram la serviciu, când am vorbit cu Bogdan Mitu la telefon. Era deprimat din cauză că suferea de cancer la colon şi refuza tratamentul. Acesta era şi motivul pentru care soţia lui îl anunţase că vrea să divorţeze. I-am promis că voi lua legătura cu socrii lui să îi conving să îi primească înapoi în casa din Cernavodă. Am plecat de la serviciu spre locuinţa soţilor Garoafă şi pe drum m-am oprit la locuinţa mamei lui Bogdan, unde am băut o sticluţă cu coniac. Între timp, colegii de serviciu au început să mă sune şi să mă întrebe unde sunt. Le-am spus că am probleme cu un dozator de apă şi că sunt într-una din clădirile din incinta Centralei Nucleare”, a declarat Giani Deli-Iorga.

FILMUL CRIMELOR. ”Am ajuns la soţii Garoafă, care m-au invitat la o cafea. După un timp, Petre Garoafă m-a rugat să îl ajut să mute un pat şi o masă din camera de la subsol în care locuiseră Bogdan şi Gabriela Mitu. În vreme ce îl ajutam, i-am spus de ce am venit şi l-am rugat să-i primească înapoi pe soţii Mitu. El a început să mă înjure şi a devenit violent... Cred că instinctul de a mă proteja m-a făcut să iau un cuţit de pe masă, în speranţa că îl voi speria. Garoafă mi-a smuls cuţitul din mână şi a vrut să mă lovească. I-am dat peste mână şi i-am luat arma, împingându-l. El a căzut pe podea. Atunci am simţit o puternică tulburare psihică şi, după ce m-am urcat pe el, l-am lovit în gât cu cuţitul de câteva ori. Am fost uimit când am auzit că l-am înjunghiat de 25-30 de ori. Apoi am urcat în bucătărie unde Elena Garoafă m-a văzut plin de sânge şi m-a întrebat „ce ai făcut, măi nenorocitule?”. Ea a luat un cuţit şi a venit spre mine. Am trântit-o pe podea dar a reuşit să se ridice şi a ieşit în curte. Am prins-o din urmă şi am târât-o în casă. Bătrâna a luat cuţitul pe care îl scăpase pe jos, dar am dezarmat-o şi am lovit-o de mai multe ori în gât. Nu ştiu de câte ori am dat cu cuţitul. Nu sunt o persoană violentă, nu am avut intenţia să ucid pe nimeni, starea de şoc, instinctul de apărare şi teama m-au făcut să reacţionez aşa”, a spus Giani Deli-Iorga.

A ŞTERS URMELE. Giani Deli-Iorga a declarat că după ce i-a omorât a rămas în locuinţa soţilor Garoafă până în jurul orei 20.00, timp în care a ascuns cadavrul femeii în şifonier, iar pe cel al bărbatului sub un pat. Apoi a decis să şteargă urmele de sânge. A acoperit petele cu nişte covoare şi a stat ascuns în casă până s-a făcut noapte. „L-am sunat pe Bogdan să îi spun ce am făcut. Iniţial nu m-a crezut, dar am insistat şi a rămas şocat. Mai tâziu l-am sunat iar, dar nu mi-a mai răspuns. Atunci am luat telefonul Elenei Garoafă ca să scot din el numărul Gabrielei, însă nici ea nu mi-a răspuns. Am aşteptat să se întunece pentru a putea părăsi locuinţa, întrucât afară erau mai multe persoane care curăţau zăpada. Am plecat din casa soţilor Garoafă şi pe drum am aruncat o pereche de mănuşi, nişte cârpe şi alte lucruri într-o ghenă de gunoi. Am mers la locuinţa mamei lui Bogdan Mitu unde am scos bateria telefonului Elenei Garoafă şi l-am aruncat în veceul din curte. Apoi am plecat spre domiciliul meu. Am ajuns acasă la mine pe la ora 01.00. Toată lumea dormea.

AM SPĂLAT HAINELE DE SÂNGE, LE-AM PUS LA USCAT PE CALORIFER ŞI DIMINEAŢĂ M-AM ÎMBRĂCAT TOT CU ELE ŞI M-AM DUS LA SERVICIU”, a adăugat Deli-Iorga.

APĂRAREA. Pe parcursul mărturisirii, el a vorbit încet, lent, a oftat şi a spus că îi este greu să povestească ce a făcut. În ciuda declaraţiei clientului său, avocata lui Deli-Iorga, Aurica Nasta Grigorescu, crede că Giani este nevinovat; „Sunt convinsă că autorii dublului asasinat sunt Bogdan şi Gabriela Mitu şi voi face tot posibilul să aflu adevărul”. Şi pentru a dovedi că declaraţia clientului ei nu ar fi cea reală, Grigorescu l-a întrebat cum a decurs audierea lui la Poliţia din Cernavodă. „Am fost bătut de comandantul Poliţiei Cernavodă la prima audiere pentru că negam implicarea mea în dublul asasinat”, a spus Deli-Iorga.

PROBE. Amintim că Giani Deli-Iorga este judecat, în arest preventiv, pentru omor deosebit de grav şi tâlhărie. Rechizitoriul a fost întocmit după aproape patru luni de anchetă, timp în care oamenii legii au încercat să desluşească tenebrosul caz care a şocat o ţară întreagă. Ultima piesă a puzzle-ului a fost aşezată atunci când procurorii au primit rezultatul testelor ADN, care a confirmat faptul că sângele găsit pe bocancii lui Deli-Iorga este al soţilor Petre şi Elena Garoafă. Giani Deli-Iorga a fost inclus în cercul de suspecţi după ce actul său de identitate a fost descoperit în poşeta Gabrielei Mitu. După câteva ore de audieri, acesta declara în faţa anchetatorilor că este autorul dublului asasinat. Rezultatele testelor psihologice amănunţite la care tânărul a fost supus la Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare au arătat că acesta are discernământ şi că poate răspunde în faţa legii pentru faptele sale. În timpul audierilor, Giani Deli-Iorga a refăcut în faţa anchetatorilor filmul teribilei crime care a avut loc pe data de 3 ianuarie, pe strada Călăraşi, din Cernavodă.