Cererea de eliberare sub control judiciar a lui Marius Ciobanu a ajuns, ieri, pe masa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa. Cei trei avocaţi ai lui Marius Ciobanu au susţinut în faţa magistraţilor că fostul director adj al Inspectoratului Teritorial de Muncă nu reprezintă pericol public, iar eliberarea sa nu ar însemna că declaraţiile martorilor se vor schimba. „Consider că nu sunt pericol public, nu am fost şi nu voi fi niciodată, mai ales că fapta de care sunt acuzat nu este de o gravitate extraordinară!”, le-a spus Ciobanu judecătorilor. Instanţa i-a respins însă cererea de eliberare provizorie sub control judiciar. Amintim că procurorii DNA Constanţa îl acuză pe Marius Ciobanu de trafic de influenţă. Potrivit rechizitoriului, el a fost prins în flagrant, pe 13 octombrie, în biroul lui de la ITM, în timp ce primea 2.500 de lei de la un patron pentru a interveni pe lângă un angajat de-al său să rezolve favorabil o sesizare.