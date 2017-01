ARAS, Asociaţia Integration, Asociaţia Sens Pozitiv şi, nu în ultimul rând, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” au lansat ieri, la Constanţa, campania de conştientizare şi educare a publicului „NU sunt un NIMENI”, derulată în cadrul proiectului “A doua şansă”, proiect ce beneficiază de cofinanţare prin Fondul Social European – POSDRU. Campania are o durată de 36 de luni (iulie 2010 – iulie 2013) şi se desfăşoară în Bucureşti, Ilfov, Timiş, dar şi Constanţa. În acest sens au fost înfiinţate şi utilate, atât tehnic cât şi din punct de vedere al resurselor umane, două centre fixe în Bucureşti şi câte unul în Constanţa şi Timişoara. Se estimează că aproape 3.500 de persoane vor beneficia de aceste servicii. Campania de informare şi conştientizare “NU sunt un NIMENI” are scopul de a sensibiliza opinia publică şi angajatorii la problemele şi nevoile consumatorilor de droguri injectabile. Implicit, scopul este şi de a facilita accesul pe piaţa muncii al unui grup social extrem de vulnerabil şi greu de abordat. Creşterea nivelului de integrare socio-profesională, întărirea încrederii în sine şi promovarea unui mediu de viaţă sănătos constituie obiectivele generale de integrare socială din cadrul programului. Directorul executiv ARAS, Maria Georgescu, a subliniat importanţa acestui program. “Proiectul se adresează unei categorii de persoane a căror vulnerabilitate este complexă – apartenenţa la etnia romă, femei, persoane aflate ulterior în detenţie, dublate de consumul de droguri injectabile. Acest grup social dificil de abordat are nevoie de atenţie specială, fiind cauza unor probleme care ne afectează pe noi toţi, prin costuri mari suportate de sistemul sanitar în cazul îmbolnăvirilor, mică infracţionalitate, trafic de persoane şi bunuri, productivitate a muncii scăzută, sărăcie severă”, spune directorul. Din dorinţa de a ajuta şi a ajunge la cât mai multe persoane aflate în această situaţie au fost realizate două site-uri www.a-doua-sansa.ro şi www.un-nimeni.ro, care au un rol permanent de informare cu privire la problemele consumatorilor de droguri.