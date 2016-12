Nu suntem invulnerabili, dar am muri mai frumos decât în 2008

DOMNEŞTE INCERTITUDINEA „Este o iluzie să crezi că, în momentul de faţă, poţi fi ferit de probleme”, spune consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR) Lucian Croitoru, care precizează însă că, după ajustările făcute în sectorul public, România este mai „bine ancorată” decât în 2008. „Şi sectorul public şi cel privat au făcut sacrificii. De aici încolo, nu mai pot apărea ajustări la fel de dramatice, şi datorită faptului că finanţele sunt mai bine poziţionate decât în 2008”, a declarat Croitoru. Incertitudinea este totuşi ca la ea acasă, atât în Europa, cât şi în restul lumii, după cum au avertizat o mulţime de analişti, experţi şi economişti. Cel mai recent avertisment de gen vine chiar de la directorul Fondului Monetar Internaţional (FMI), Christine Lagarde, care a notat pe blogul online al FMI că „nicio ţară nu este ferită de o eventuală furtună financiară, care ar porni din Europa, nici măcar America Latină”.

UN OBIECTIV NECESAR În acest context, Croitoru spune că obiectivul României de aderare la zona euro, în 2015, este unul intern, „care spune că ţara noastră este hotărâtă să continue reformele”. „Este necesară menţionarea publică a obiectivului de aderare la zona euro. În general, intrarea în zona euro trebuie să fie un obiectiv comun al României şi al celeilalte părţi. Este un obiectiv intern, care spune că dacă facem reformele de care avem nevoie, vom ajunge la euro”, a explicat Croitoru. Potrivit oficialului BNR, „menţinerea obiectivului este necesară şi din perspectiva faptului că noi, spre deosebire de alte ţări precum Marea Britanie sau Danemarca, am primit, atunci când am intrat în Uniunea Europeană, o amânare legată de aderarea la euro. Nu este stabilit exact când, dar noi avem această preocupare în continuare”. Totuşi, Croitoru menţionează că, dacă zona euro continuă să se deprecieze puternic, va apărea şi întrebarea dacă mai vrem să adoptăm o monedă care nu are şanse reale.